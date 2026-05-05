Octavos definidos: La AFA confirmó el camino al título del torneo Apertura

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los emparejamientos y horarios de los octavos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. La fase se jugará entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, con duelos eliminatorios que prometen alta intensidad y estadios colmados.

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La acción comenzará el sábado con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano en el Mario Alberto Kempes. Más tarde, Boca Juniors recibirá a Huracán en La Bombonera, mientras que también se medirán Independiente Rivadavia frente a Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors ante Lanús.

Sábado 9 de mayo

16:30 – Talleres vs. Belgrano (Estadio Mario Alberto Kempes)

19:00 – Boca Juniors vs. Huracán (La Bombonera)

21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión de Santa Fe (Estadio Bautista Gargantini)

21:30 – Argentinos Juniors vs. Lanús (Estadio Diego Armando Maradona)

El domingo continuará la jornada con Rosario Central contra Independiente en el Gigante de Arroyito. Luego será el turno de Estudiantes de La Plata frente a Racing Club, seguido por el atractivo cruce entre River Plate y San Lorenzo en el Monumental. La jornada se cerrará con Vélez Sarsfield ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Domingo 10 de mayo

15:00 – Rosario Central vs. Independiente (Gigante de Arroyito)

17:00 – Estudiantes de La Plata vs. Racing Club (Estadio UNO Jorge Luis Hirschi)

19:00 – River Plate vs. San Lorenzo (Estadio Monumental)

21:30 – Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (Estadio José Amalfitani)

El formato establece que cada serie se disputará a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, definición desde el punto penal.

Los equipos que resulten ganadores el sábado volverán a jugar el martes 12 de mayo por los cuartos de final, mientras que los clasificados del domingo lo harán el miércoles 13, en la continuidad de un torneo que entra en su etapa decisiva.