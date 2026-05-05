Video: El gol de Brian Montenegro para Defensor Sporting en el empate ante Peñarol en el fútbol uruguayo

El paraguayo Brian Montenegro, quien milita en el Defensor Sporting de la Primera División del fútbol uruguayo, convirtió el gol de la paridad para su equipo (1-1), en el partido que disputó este lunes contra el local Peñarol, en el estadio “Campeón del Siglo”.

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Así fue el gol de Montenegro en Uruguay