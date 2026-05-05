Fútbol Internacional
05 de mayo de 2026 a la - 09:25

Video: El gol de Brian Montenegro para Defensor Sporting en el empate ante Peñarol en el fútbol uruguayo

El paraguayo Brian Guillermo Montenegro marcó para Defensor Sporting.
El paraguayo Brian Guillermo Montenegro marcó para Defensor Sporting.Defensor Sporting

El delantero paraguayo Guillermo Montenegro Benítez (32 años) convirtió el empate para su cuadro Defensor Sporting, en el juego que disputaron el lunes contra Peñarol, por el torneo Apertura 2026 de la Liga AUF Uruguaya

Por David Rolón

El paraguayo Brian Montenegro, quien milita en el Defensor Sporting de la Primera División del fútbol uruguayo, convirtió el gol de la paridad para su equipo (1-1), en el partido que disputó este lunes contra el local Peñarol, en el estadio “Campeón del Siglo”.

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