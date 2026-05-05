Santos investiga pelea entre Neymar y Robinho Jr.

La investigación será llevada a cabo por el departamento jurídico del Santos, según detalla una escueta nota oficial difundida a la prensa tras la polémica entre la estrella Neymar Junior y el joven Robinho Junior.

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Robinho Jr., hijo del exjugador del Real Madrid y el Milán, solicitó al Santos la celebración de una reunión para tratar de la posibilidad de rescindir su contrato, según informó el portal deportivo “Ge”.

Según esa versión, el jugador de 18 años acusa a Neymar de haberle dado una bofetada y una patada y de haberle insultado, después de un roce entre ambos en un entrenamiento realizado en el centro de entrenamientos Rei Pelé, en la ciudad de Santos.

Desde que subió al primer equipo, Robinho Jr. mantuvo una excelente relación con Neymar, quien coincidió con su padre en el Santos entre 2009 y 2013.

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El Santos se encuentra en la posición 16 de la liga brasileña y tiene 15 puntos, los mismos que el Corinthians, que está en puestos de descenso después de completarse la decimocuarta fecha. EFE