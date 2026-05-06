Fútbol Internacional
06 de mayo de 2026 a la - 16:38

Cambios en la cartelera del sexto capítulo de la División Intermedia

El estadio Jardines del Kelito albergará el partido entre Tacuary y Fernando de la Mora, a disputarse el sábado, a las 10:00.
El estadio Jardines del Kelito albergará el partido entre Tacuary y Fernando de la Mora, a disputarse el sábado, a las 10:00.

La Asociación Paraguaya de Fútbol actualizó en la tarde de este miércoles la cartelera de la sexta fecha de la División Intermedia, a disputarse entre el viernes y el lunes próximos. En principio fue fijado un partido para el Complejo Oceánico de Atlántida, con localía de Tacuary, pero el escenario fue modificado. Existe otra alteración con relación al programa original.

Por ABC Color

Tacuary fijó el Complejo Oceánico como localía para su duelo contra Fernando de la Mora, por la sexta fecha de la División Intermedia. Finalmente el duelo del fin de semana se desarrollará en el estadio de River Plate, Jardines del Kelito, en el capitalino barrio Mburicaó.

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Otro cambio guarda relación al escenario del lunes entre Tembetary y Deportivo Santaní. Inicialmente el “match” estaba marcado para el Emiliano Ghezzi, en el barrio Vista Alegre, pero se cumplirá en La Arboleda de Santísima Trinidad.

Imagen sin descripción

Con las modificaciones, el programa quedó de la siguiente manera:

Viernes, 17:00: Resistencia-Paraguarí, en el Tomás Beggan Correa.

Viernes, 19:30: Carapeguá-12 de Junio de Villa Hayes, en el Municipal de Carapeguá.

Sábado, 10:00: Tacuary-Fernando de la Mora, en los Jardines del Kelito.

Sábado, 10:00: Independiente CG-3 de Noviembre, en el Ricardo Grégor.

Domingo, 10:00: Benjamín Aceval-Encarnación, en el Isidro Roussillón, en Villa Hayes.

Domingo, 10:00: Deportivo Capiatá-General Caballero JLM, en el Erico Galeano.

Lunes, 17:00: Tembetary-Deportivo Santaní, en La Arboleda.

Lunes, 19:30: Sol de América-Guaireña, en el Luis Alfonso Giagni.