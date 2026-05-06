Cambios en la cartelera del sexto capítulo de la División Intermedia

Tacuary fijó el Complejo Oceánico como localía para su duelo contra Fernando de la Mora, por la sexta fecha de la División Intermedia. Finalmente el duelo del fin de semana se desarrollará en el estadio de River Plate, Jardines del Kelito, en el capitalino barrio Mburicaó.

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Otro cambio guarda relación al escenario del lunes entre Tembetary y Deportivo Santaní. Inicialmente el “match” estaba marcado para el Emiliano Ghezzi, en el barrio Vista Alegre, pero se cumplirá en La Arboleda de Santísima Trinidad.

Con las modificaciones, el programa quedó de la siguiente manera:

Viernes, 17:00: Resistencia-Paraguarí, en el Tomás Beggan Correa.

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Viernes, 19:30: Carapeguá-12 de Junio de Villa Hayes, en el Municipal de Carapeguá.

Sábado, 10:00: Tacuary-Fernando de la Mora, en los Jardines del Kelito.

Sábado, 10:00: Independiente CG-3 de Noviembre, en el Ricardo Grégor.

Domingo, 10:00: Benjamín Aceval-Encarnación, en el Isidro Roussillón, en Villa Hayes.

Domingo, 10:00: Deportivo Capiatá-General Caballero JLM, en el Erico Galeano.

Lunes, 17:00: Tembetary-Deportivo Santaní, en La Arboleda.

Lunes, 19:30: Sol de América-Guaireña, en el Luis Alfonso Giagni.