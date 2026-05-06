De la Fuente: Dejar fuera de la Eurocopa a Ramos fue "una de las decisiones más difíciles”

Durante la presentación de su biografía, 'La vida se entrena cada día', que tuvo lugar este miércoles en Madrid, De la Fuente admitió que, al elaborar las convocatorias, puede resultar injusto con futbolistas que merecerían estar en la selección, y puso como ejemplo la ausencia del exjugador del Real Madrid en la Eurocopa 2024.

El técnico riojano, campeón con la selección absoluta de la Liga de Naciones 2023 y de la citada Eurocopa, explicó que este tipo de decisiones “siempre son dolorosas”, especialmente cuando afectan a jugadores con los que mantiene una relación cercana desde hace años. “Conozco a muchos desde hace 15 años, a sus familias y a su entorno”, señaló.

No obstante, el seleccionador defendió que todas las decisiones responden al interés colectivo. “Soy injusto con jugadores que podrían estar, pero también justo con los que están. Todo va dirigido al bien común del equipo”, afirmó.

De la Fuente insistió en que afronta las convocatorias con tranquilidad, convencido de que los futbolistas entienden su responsabilidad. “Ellos saben que tengo una función que cumplir”, añadió.

El entrenador, de 64 años, subrayó que mantiene el mismo criterio con el paso del tiempo y apeló al respeto mutuo con los jugadores. “Cuando tenga que tomar decisiones, pensarán que soy el mismo que hace años actuaba por el bien del grupo”, concluyó.