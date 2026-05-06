El paraguayo Villalba le da el triunfo a Barcelona contra Boca Juniors

El artillero Héctor “Tito” Villalba, que al minuto 60 sustituyó a Byron Castillo, sacó al Torero de Barcelona del área de cuidados intensivos al ser el artífice del importante triunfo en la serie contra Boca Juniors por 1-0.

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Aunque con 3 puntos, Barcelona sigue último en la clasificación, detrás del chileno Universidad Católica, el brasileño Cruzeiro y Boca, los tres con seis unidades.

Este miércoles se disputará el choque entre Católica y Cruzeiro en Santiago para completar la fecha.

Héctor Villalba, quien lleva dos goles convertidos en el certamen, anidó con un derechazo cruzado a los 73 minutos. El guaraní aprovechó un centro de su compañero Jhonny Quiñónez, quien luego de un tiro de esquina del visitante se lanzó al contraataque por el costado derecho.

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El partido inició con lluvia, lo que fue un enemigo de los jugadores al provocar que patinaran incluso a la hora de definir. Debido a la cancha mojada, el Xeneize dejó escapar una buena posibilidad de gol a los 6 minutos, cuando Santiago Ascacíbar y Lautaro Di Lollo resbalaron sin poder concretar una acción conjunta.

A partir de los 33, el club bonaerense, seis veces campeón del torneo, afrontó el compromiso con 10 futbolistas debido a la expulsión del mediocampista Ascacíbar por agredir cuando estaba en el piso Milton Céliz, el máximo goleador torero en el certamen con dos unidades.

Pero a los 45 las filas se equipararon al ser expulsado también Céliz, volante argentino que refuerza al equipo más popular del balompié de Ecuador y que ha sido dos veces finalista de la Libertadores (1990 y 1998).

<b>Nueve amonestados</b>

En el accidentado duelo, el arquero xeneize Leandro Brey sufrió una lesión al minuto 21, por lo que fue reemplazado por Javier García. Aparte de los dos expulsados, los intensos roces llevaron al árbitro colombiano Carlos Betancur a amonestar a otros cuatro jugadores (dos por equipo) solo en el primer tiempo.

Después fueron castigados con la tarjeta amarilla otros 5 futbolistas de ambas escuadras. El plantel azul y oro estuvo lejos de hallar la fórmula para explotar los errores defensivos del duelo de casa en la fase inicial y dejó ver la importancia del goleador paraguayo Adam Bareiro, quien quedó inhabilitado por expulsión en la derrota 1-0 de visitante frente a Cruzeiro de la semana pasada. Ese revés puso punto final al invicto xeneize de 14 partidos en todas las competiciones. AFP