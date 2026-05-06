La UCV tumba a Independiente del Valle y deja a Libertad casi fuera de todo

El primer tiempo fue un monólogo del conjunto ecuatoriano, que volcó toda su jerarquía sobre el arco local. Sin embargo, los visitantes se estrellaron contra un Giancarlo Schiavone monumental; el portero venezolano, concentrado y con intervenciones de primer nivel, sostuvo el cero y permitió que la UCV se mantuviera con vida para dar el zarpazo en el complemento.

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Al minuto 54, el libreto cambió por completo. El colombiano Juan Camilo Zapata se convirtió en la pesadilla de la defensa visitante cuando, tras una presión asfixiante, despojó del balón a un rival y encaró en solitario hacia la portería contraria para inaugurar el marcador ante una defensa totalmente desbordada. La estocada definitiva llegó trece minutos después, cuando el propio Zapata capturó un pase quirúrgico de larga distancia, ingresó al área con determinación y mandó el balón al fondo de las mallas para sentenciar el destino de los ecuatorianos.

Panorama del Grupo H

Con este resultado, el elenco dirigido por Daniel Sasso suma seis unidades y escala al tercer puesto de la clasificación, situándose a solo un punto de distancia de la escuadra ecuatoriana. La llave sigue liderada por el argentino Rosario Central, que alcanzó los diez puntos tras vencer por la mínima al Libertad paraguayo, equipo que ya se encuentra eliminado y sin unidades en su casillero, ahora solo le queda buscar el boleto a los play-offs de la Sudamericana, que también se presenta como una utópia.

Próximos desafíos en el horizonte

El camino hacia la clasificación se definirá en una próxima jornada de alto voltaje. Los venezolanos tendrán que viajar a Buenos Aires para un duelo de máximo riesgo ante el líder del grupo, Rosario Central, mientras que Independiente del Valle buscará recuperar el terreno perdido recibiendo en su casa al “Gumarelo”.

Ficha técnica:

Universidad Central (2): Giancarlo Schiavone; Alfonso Simarra, Williams Velásquez, Daniel Carrillo (Yohan Cumana, minuto 87), Kendrys Silva, Alexander Granko (Vicente Rodríguez, minuto 45), Alexander González, Francisco Solé, Jovanny Bolívar (Yeiber Murillo, minuto 80), Juan Manuel Cuesta (Samuel Sosa, minuto 80), Juan Zapata (Rubén Ramírez, minuto 87). Entrenador: Daniel Sasso.

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Independiente del Valle (0): Aldair Quintana; Juan Viacava (Juan Angulo, minuto 80), Jordy Alcivar, Mateo Carabajal, Layan Loor, Daykol Romero, Junior Sornoza, Ronald Briones (Justin Lerma, minuto 70), Arón Rodríguez (Djorkaeff Reasco, minuto 80), Matías Perello (Emerson Para, minuto 64), Carlos González. Entrenador: Joaquín Papa.

Goles: 1-0: Juan Zapata (minuto 54); 2-0: Juan Zapata (minuto 67).

Árbitro: el boliviano Gery Vargas. Amonestó a Jovanny Bolívar, de la Universidad Central, (minuto 50), y a Loor (minuto 73) y Juan Angulo (minuto 87), del Independiente del Valle.

Incidencias: partido de la cuarta jornada del grupo H de la Copa Libertadores jugado en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

Fuente: EFE