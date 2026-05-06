Seleccionador español confía en que Lamine Yamal y Nico Williams "van a estar" en Mundial

De la Fuente aseguró que tanto el futbolista del Barcelona Lamine Yamal como el del Athletic Club Nico Williams forman parte de sus planes inmediatos, como la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

“Van a estar, si Dios quiere”, afirmó el seleccionador al ser preguntado por su disponibilidad durante la presentación de su biografía, 'La vida se entrena cada día'.

El técnico riojano, de 64 años y campeón de la Liga de Naciones 2023 frente a Croacia y de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra, ha contextualizado su mensaje dentro de la planificación del tramo final de la temporada.

En el caso de Gavi, el seleccionador destacó su evolución positiva tras la lesión, aunque evitó confirmar su presencia inmediata con la selección. “Está en un momento muy bueno, ya recuperado y compitiendo en su club”, el Barcelona, según explicó.

Sobre Dani Carvajal, De la Fuente subrayó su importancia dentro del vestuario, especialmente por su rol como capitán, aunque señaló que su regreso dependerá de su recuperación. “Es un capitán en mayúsculas”, apuntó sobre el lateral del Real Madrid.

Más allá de los nombres propios, el seleccionador defendió la importancia del perfil humano en la gestión del grupo, un aspecto que considera clave en el rendimiento colectivo.

“Prefiero un jugador buena persona a otro con mejores cualidades que no lo sea”, señaló De la Fuente, antes de insistir en que, en caso de duda, “la buena persona te va a dar más, aunque tenga peores condiciones”.

De la Fuente aseveró que, en su experiencia, los grandes futbolistas suelen compartir también valores humanos dentro del vestuario. “Los mejores jugadores han sido también grandes compañeros y grandes personas”, afirmó.

El seleccionador subrayó que su modelo de trabajo se basa en el compromiso colectivo, la cercanía con los jugadores y la idea de equipo por encima de cualquier individualidad.