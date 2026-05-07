Fútbol Internacional
07 de mayo de 2026 a la - 17:23

Alexander Barboza, ¿nueva dupla de Gustavo Gómez en Palmeiras?

De Río de Janeiro a São Paulo, el paso que hará Alexander Barboza (16 de marzo de 1995) para militar en Palmeiras, luego de su exitoso ciclo en Botafogo.
De Río de Janeiro a São Paulo, el paso que hará Alexander Barboza (16 de marzo de 1995) para militar en Palmeiras, luego de su exitoso ciclo en Botafogo.Redes sociales

Medios brasileños anunciaron que el marcador central argentino Alexander Barboza, con pasado en Libertad, militará en Palmeiras a partir del segundo semestre, por lo que todo indica que hará dupla defensiva con el paraguayo Gustavo Raúl Gómez, capitán del “Verdão”.

Por ABC Color

Campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores 2024 con Botafogo, Alexander Barboza está por dar un salto en su carrera, fichando por el Palmeiras, de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón “Amiguito” Sosa y Mauricio Prado.

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En Libertad, el segundo marcador central obtuvo nada menos que seis trofeos, cuatro de Liga, más Copa y Supercopa Paraguay, entre el 2021 y el 2023.

Barboza juega como zaguero por izquierda, por lo que perfectamente puede encajar con Gómez, líder indiscutido del equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira.

Atlético Rafaela, Defensa y Justicia, River Plate, Independiente de Avellaneda, Libertad y Botafogo, el recorrido del temperamental atleta, de 31 años.