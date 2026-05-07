Alexander Barboza, ¿nueva dupla de Gustavo Gómez en Palmeiras?

Campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores 2024 con Botafogo, Alexander Barboza está por dar un salto en su carrera, fichando por el Palmeiras, de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón “Amiguito” Sosa y Mauricio Prado.

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En Libertad, el segundo marcador central obtuvo nada menos que seis trofeos, cuatro de Liga, más Copa y Supercopa Paraguay, entre el 2021 y el 2023.

Barboza juega como zaguero por izquierda, por lo que perfectamente puede encajar con Gómez, líder indiscutido del equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira.

Atlético Rafaela, Defensa y Justicia, River Plate, Independiente de Avellaneda, Libertad y Botafogo, el recorrido del temperamental atleta, de 31 años.