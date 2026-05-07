Julio Enciso, titular en la revancha por el pase a la final de la Conference League

Julio Enciso es titular en Racing de Estrasburgo para el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League. El futbolista paraguayo disputa la clasificación a la final del tercer torneo internacional de clubes más importante de la UEFA. Los Blanquiazules enfrentan a Rayo Vallecano a las 16:00, hora de Paraguay, en el Stade de la Meinau de Estrasburgo.

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Enciso y Racing están obligados a remontar el 0-1 de la ida con el proposito de acceder a la segunda final continental de la historia del club francés (Campeón Copa Intertoto de la UEFA en 1995). En la segunda llave juegan el Crystal Palace y el Shakhtar Donetsk: en la ida, los ingleses vencieron 3-1 de visitante, en Polonia, a los ucranianos. La revancha también es hoy a las 16:00.

Julio Enciso, titular en Racing de Estrasburgo

Conference League: ¿Cuándo y dónde es la final?

La final de la Conference League 2025-2026 será el miércoles 27 de mayo, una semana después del partido por el título de la Europa League y tres día antes de la definición de la Champions League entre Arsenal y París-Saint Germain. El encuentro, entre los ganadores de Estrasburgo vs. Rayo y Crystal Palace vs. Shakhtar, será en el Red Bull Arena de Leipzig, en Alemania.