La tensa pelea de Julio Enciso con Martial Godo antes del penal que erró

Racing Estrasburgo fue eliminado de la Conference League en las semifinales. El Blanquiazul perdió 1-0 con Rayo Vallecano, como en el partido de ida, con el gol del brasileño Alexandre Zurawski. Los franceses pudieron evitar una segunda derrota y generar dramatismo en el final, pero Julio Enciso desaprovechó un penal en el tiempo de adición de la complementaria.

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Enciso ejecutó la pena máxima con un remate colocado al palo derecho del argentino Augusto Batalla, quien adivinó la dirección y desvió el tiro, sentenciando prácticamente la serie con el global 2-0. Pero en la previa del remate, el futbolista paraguayo fue protagonista de un tenso momento con un compañero de equipo: Martial Godo.

Julio Enciso y Martial Godo, discusión y manotazos

Enciso agarró el balón luego de la mano del capitán del Rayo, Óscar Valentín. El ex Libertad empezó a caminar hacia el punto penal mientras los jugadores españoles reclamaban al árbitro Ivan Kruzliak por la decisión. Y cuando estaba cerca de llegar, Godo cruzó al delantero guaraní y pidió el la pelota con el propósito de rematar. La respuesta fue un no e incluyó un empujón.

Enciso y Godo iniciaron la discusión por el tiro. Pero ambos jugadores no solo quedaron en el ida y vuelta de palabras, sino que, hubo manotazos hasta que apareció el irlandés Andrew Omobamidele. El defensor intercedió en la escena, mientras el ex Brighton seguía señalando que él iba a patear. Segundos después, el inglés que juega para Costa de Marfil dejó el área muy enojado.

La pelea de Julio Enciso y Martial Godo por el penal