Fútbol Internacional
07 de mayo de 2026 a la - 20:55

La tensa pelea de Julio Enciso con Martial Godo antes del penal que erró

Julio Enciso erró un penal en la eliminación de Racing de Estrasburgo en la Conference League. Antes de patear, el futbolista paraguay discutió y anduvo a los manotazos con un compañero.

Por ABC Color

Racing Estrasburgo fue eliminado de la Conference League en las semifinales. El Blanquiazul perdió 1-0 con Rayo Vallecano, como en el partido de ida, con el gol del brasileño Alexandre Zurawski. Los franceses pudieron evitar una segunda derrota y generar dramatismo en el final, pero Julio Enciso desaprovechó un penal en el tiempo de adición de la complementaria.

Lea más: Video: El penal que erró Julio Enciso contra Rayo Vallecano

Enciso ejecutó la pena máxima con un remate colocado al palo derecho del argentino Augusto Batalla, quien adivinó la dirección y desvió el tiro, sentenciando prácticamente la serie con el global 2-0. Pero en la previa del remate, el futbolista paraguayo fue protagonista de un tenso momento con un compañero de equipo: Martial Godo.

El paraguayo Julio Enciso, futbolista de Racing de Estrasburgo, ejecuta un penal en el partido frente a Rayo Vallecano en la vuelta de las semifinales de la Conference League.
El paraguayo Julio Enciso, futbolista de Racing de Estrasburgo, ejecuta un penal en el partido frente a Rayo Vallecano en la vuelta de las semifinales de la Conference League.

Julio Enciso y Martial Godo, discusión y manotazos

Enciso agarró el balón luego de la mano del capitán del Rayo, Óscar Valentín. El ex Libertad empezó a caminar hacia el punto penal mientras los jugadores españoles reclamaban al árbitro Ivan Kruzliak por la decisión. Y cuando estaba cerca de llegar, Godo cruzó al delantero guaraní y pidió el la pelota con el propósito de rematar. La respuesta fue un no e incluyó un empujón.

Enciso y Godo iniciaron la discusión por el tiro. Pero ambos jugadores no solo quedaron en el ida y vuelta de palabras, sino que, hubo manotazos hasta que apareció el irlandés Andrew Omobamidele. El defensor intercedió en la escena, mientras el ex Brighton seguía señalando que él iba a patear. Segundos después, el inglés que juega para Costa de Marfil dejó el área muy enojado.

La pelea de Julio Enciso y Martial Godo por el penal