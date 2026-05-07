¡Bombas en el hotel!: La queja del Rayo antes de la revancha vs. Julio Enciso y Estrasburgo

Rayo Vallecano expresó públicamente una queja por la noche que vivió en la víspera del partido de vuelta de la Conference League contra el Racing de Julio Enciso. El club publicó un comunicado en el que señaló que la delegación no descansó por las bombas que explotaron, al parecer los hinchas locales, muy cerca del hotel de concentración. ¡Un folklore bien sudamericano!

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“Anoche se empeñaron en que no descansáramos en Estrasburgo. Hotel de concentración del Rayo Vallecano. 02:00 horas”, posteó la institución en X, acompañando el reclamo con un vídeo en el que mostraron como a las 02:00, hora de Francia, los petardos estallaban a metros del alojamiento en el que están jugadores, cuerpo técnico, staff y dirigentes de los Rayistas.

Bombas cerca del hotel de Rayo Vallecano

Anoche se empeñaron en que no descansáramos en Estrasburgo.

Hotel de concentración del Rayo Vallecano.

02:00 horas. pic.twitter.com/zVKuDV53Lb — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 7, 2026

Racing vs. Rayo Vallecano, la revancha

Julio Enciso y Racing de Estrasburgo disputan hoy el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League 2025-2026. El futbolista paraguayo y los Blanquiazules enfrentan a Rayo Vallecano de España: arranca a las 16:00, hora de Paraguay, en el Stade de la Meinau de Estrasburgo, en Francia. En la ida, los españoles ganaron 1-0 con gol de Alexandre Zurawski.