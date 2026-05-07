Neymar se disculpa tras el polémico incidente con el hijo de Robinho

El origen del conflicto: un regate que salió caro

La mecha se encendió el pasado lunes durante una práctica habitual. Según reportes locales, la chispa saltó cuando Robinho Jr., de apenas 18 años, dejó en el camino a “Ney” con un regate de lujo. La reacción del astro de 34 años fue inmediata y explosiva: una cachetada que obligó al club a abrir una investigación formal sobre su conducta.

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Sin embargo, el fútbol da revanchas rápido. Tras el empate 1-1 del Santos frente a Recoleta FC, por la cuarta ronda del Grupo D de la Copa Sudamericana, donde ambos compartieron campo, el ex-Barcelona decidió dar la cara: “Si quieren una disculpa ante la prensa, aquí está. Ya le había pedido disculpas a él ya su familia. Me excedí”, sentenció Neymar este martes ante los micrófonos, en zona mixta del estadio Río Parapití en Pedro Juan Caballero.

¿QUIÉN DIJO QUE ESTABAN PELEADOS? Así fue el festejo de Neymar Jr. con Robinho Jr tras el gol de Santos en el 1-1 ante Recoleta.



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Las disculpas aceptadas para un ídolo de la infancia

A pesar del mal trago, el joven atacante e hijo del histórico exjugador del Real Madrid, AC Milán, Manchester City, entre otros, demostró madurez. Tras aceptar el abrazo de Neymar en el festejo del gol del Santos, Robinho Jr. dejó claro que el incidente es cosa del pasado. “Fue una situación que me dejó molesto porque es mi ídolo desde la infancia (...) Hablé con mis padres, acepté las disculpas”, confesó el juvenil ante la prensa en Paraguay, asegurando que “está todo resuelto”.

Por su parte, Neymar intentó bajar los decibeles comparando el roce con una disputa familiar: “Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño especial. Eso pasa en el fútbol, discute con un hermano, con un amigo”.

🚨 AGORA! Neymar, sobre briga com Robinho Jr:



“Isso deveria ter sido resolvido aqui dentro, mas foi para pessoas que não vivem o futebol e acabam inflamando.”



“Erro meu e dele, eu errei um pouco mais, mas pedi desculpas.”



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La sombra de Ancelotti y el sueño mundialista

Más allá de lo extrafutbolístico, Neymar se juega su última carta. El “10” está en una carrera contra el tiempo para convencer al italiano Carlo Ancelotti de que su fútbol y su liderazgo siguen intactos para el Mundial 2026.

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Con la lista definitiva de la Canarinha a la vuelta de la esquina —se anunciará este 18 de mayo—, Neymar sabe que cada gesto, tanto dentro como fuera de la cancha, será analizado bajo lupa por el seleccionador de la “Canarihna”.

Fuente: AFP