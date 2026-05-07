Sin Julio Enciso, ¿cuándo, dónde y a qué hora se juega la final de Conference League?

Racing Estrasburgo no pudo remontar al Rayo Vallecano y quedó eliminado en las semifinales de la Conference League 2025-2026. Los franceses, con Julio Enciso de titular y errando un penal a los 90+4′, perdieron nuevamente por 1-0 ante los españoles: el brasileño Alexandre Zurawski, quien anotó el 1-0 de la ida, marcó el gol del triunfo en el Stade de la Meinau.

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Con la eliminación de Racing, el Rayo disputará la definición del título del tercer certamen internacional de clubes más importante de la UEFA contra el Crystal Palace de Inglaterra. Los ingleses vencieron 2-1 al Shakhtar Donest en el Selhurst Park de Londres y avanzaron de ronda con un global 5-2 (habían derrotado a los ucranianos 3-1 en la ida en Polonia).

Rayo Vallecano es finalista de la Conference League

Crystal Palace es finalista de la Conference League

Conference League: Cuándo, donde y a qué hora es la final

La final de la Conference League, que comenzó en la temporada 2021-2022, tiene fecha, estadio y horario definidos: Rayo Vallecano de España y Crystal Palace de España jugarán el miércoles 27 de mayo, a las 16:00, hora de Paraguay, en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania. En el palmarés, los campeones son Roma, West Ham, Olympiakos y Chelsea.

Conference League: el camino a la final 2025-2026