Caicedo y FEF celebran amnistía de la FIFA para que pueda jugar en el debut de Ecuador

El jugador del Chelsea había sido sancionado por un partido tras recibir doble tarjeta amarilla en el encuentro contra Argentina, por la última fecha de las clasificatorias sudamericanas, disputado en septiembre de 2025 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

"Moisés Caicedo tiene algo importante que contarles", señaló la FEF en un mensaje en el que aparece la figura del Chelsea en un video: "Hola Ecuador, quiero darle las gracias a Dios, a la Federación Ecuatoriana y a la Conmebol porque me enteré que podré jugar en el primer partido del Mundial".

Caicedo, de 24 años, expresó "su ilusión y felicidad" de cara al debut de Ecuador el próximo 14 de junio para, "junto con mis compañeros, dar la vida contra Costa de Marfil. Muchas gracias a todos".

Después, Ecuador se enfrentará a Curazao y cerrará la fase de grupos contra Alemania.

Según la resolución reciente de la FIFA, "no se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas".

La resolución especificó que esta decisión aplicará también en los casos en que las expulsiones hayan sido "por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo rival o por una falta de extrema dureza".

Sin embargo, el cambio reglamentario que fue aprobado por el Bureau del Consejo de la FIFA deberá ser ratificado en el Consejo de la FIFA en su próxima sesión.

Esta medida se dio poco después que la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) y la FEF solicitaran a la FIFA una amnistía, en el caso de Ecuador para Caicedo, y de Argentina por Nicolás Otamendi que, al igual que Caicedo, fue expulsado en el choque entre Argentina y Ecuador, que ganó el local por 1-0.

Mientras tanto, la selección ecuatoriana dirigida por el entrenador argentino Sebastián Beccacece se preparará para los amistosos en ciudades estadounidenses: el 30 de mayo en Nueva Jersey contra Arabia Saudita y el 7 de junio ante Guatemala, en Columbus.