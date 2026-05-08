Caen presuntos barras bravas que operaban foco de microtráfico en barrio San Pablo

Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), dependientes de la Dirección de Operaciones Urbanas, realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio San Pablo de Asunción, en el marco de una investigación por microtráfico de drogas.

El procedimiento fue ejecutado en coordinación con la agente fiscal María Irene Álvarez y culminó con la detención de dos hombres identificados como Esteban Ariel Gaona Díaz (32), alias “Chupete”, y Sergio Manuel Rivera Aguilar (35), alias “Guichi”.

Según datos de la investigación, ambos estarían vinculados a la barra de Olimpia conocida como “La Pandilla”, estructura que, además de su actividad como grupo de hinchas organizados, presuntamente era utilizada como plataforma de distribución de estupefacientes en la zona.

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Sorprendido fraccionando dosis de crack

De acuerdo con los intervinientes, al momento del ingreso a la vivienda, uno de los sospechosos fue encontrado dentro de una habitación mientras realizaba el fraccionamiento de pasta base de cocaína, conocida comúnmente como crack o “chespi”.

En el sitio fueron incautadas 15 bochas de clorhidrato de cocaína listas para la venta, además de pasta base equivalente a unas 210 dosis.

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Los agentes también hallaron dinero en efectivo y balanzas de precisión, elementos considerados habituales en esquemas de narcomenudeo.

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Antecedentes y traslado a base de la SENAD

Gaona Díaz, alias “Chupete”, cuenta con antecedente por posesión de drogas, mientras que Rivera Aguilar registra antecedente por perturbación a la paz pública.

El director de Comunicación de la SENAD, Francisco Ayala, señaló que la intervención forma parte de investigaciones sobre microtráfico en las que aparecen involucradas personas con supuestos vínculos con barras bravas.

“Estamos hablando de más de doscientas dosis de esta sustancia que estaban en este lugar, además de unas quince bochas de clorhidrato de cocaína ya dispuestas para la venta”, manifestó.

La fiscal interviniente dispuso la detención de ambos sospechosos y su traslado hasta la Base de Operaciones de la SENAD.