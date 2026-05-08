Fútbol Internacional
08 de mayo de 2026 a la - 20:12

Un debut de 16 años pone al Lens a tiro del PSG y condena al Nantes

El centrocampista portugués del Lens, Mezian Mesloub Soares, celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la L1 francesa entre el RC Lens y el FC Nantes en el estadio Stade Bollaert-Delelis en Lens.
El centrocampista portugués del Lens, Mezian Mesloub Soares, celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la L1 francesa entre el RC Lens y el FC Nantes en el estadio Stade Bollaert-Delelis en Lens.204939+0000 FRANCOIS LO PRESTI

En una noche de guion cinematográfico, el joven Mezian Soares necesitó apenas unos segundos en cancha para darle el triunfo al Lens (1-0) sobre el Nantes. El resultado certifica el pase del Lens a la Champions League, mantiene la presión sobre el liderato y sentencia el descenso definitivo de “Los Canarios”.

Por ABC Color

Hay debuts que se olvidan y otros que marcan una época. El de Mezian Soares pertenece a la segunda categoría. Con solo 16 años, el internacional portugués sub-17 saltó al césped en el minuto 79 y, en la misma fracción de tiempo en la que hacía su estreno oficial, mandó el balón al fondo de la red para firmar el 1-0 definitivo.

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La explosión de alegría en el estadio fue un desahogo colectivo tras un tramo de máxima tensión. Minutos antes, el Lens había sufrido la frustración de ver cómo el VAR anulaba dos goles casi consecutivos, uno por posición adelantada y otro por una mano previa. Sin embargo, el destino tenía reservado el protagonismo para el joven de origen francés, quien destrabó el encuentro en la primera oportunidad de su carrera profesional.

Objetivo Champions cumplido y la mirada puesta en el título

Con esta victoria, el Lens logró su primer gran objetivo de la temporada al certificar matemáticamente su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones. Pero el hambre de este equipo no se detiene ahí; el triunfo permite sostener la presión sobre el París Saint-Germain, que se mantiene en la cima con tres puntos de ventaja y un partido menos.

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El calendario quiso que el desenlace de la liga se convierta en un auténtico “thriller” futbolístico. Mientras el vigente campeón deberá cumplir con su compromiso este domingo ante el Brest en el Parque de los Príncipes, todas las miradas apuntan ya al próximo miércoles. Ese día, primero y segundo de la tabla se enfrentarán cara a cara en casa del Lens, en un duelo directo que podría incendiar la definición del campeonato galo.

Tragedia para el Nantes: Un histórico cae al abismo

La otra cara de la moneda la vive el Nantes, cuya derrota de este viernes resultó una sentencia definitiva. El histórico club francés ya no tiene opciones matemáticas de alcanzar siquiera el puesto de promoción, que se encuentra a cinco puntos de distancia con solo tres unidades restantes por disputar para ellos.

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Con este resultado, el equipo queda oficialmente descendido a la segunda división, despidiéndose de la máxima categoría en una noche donde la frescura de un chico de 16 años terminó por apagar sus últimas esperanzas de supervivencia.

Fuente: EFE