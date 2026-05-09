Bayern Múnich cura sus heridas en Wolfsburgo y Leipzig jugará la Champions

El Bayern Múnich es ya campeón de esta Bundesliga desde el pasado 19 de abril, por lo que el triunfo tiene más valor anímico que numérico, pensando sobre todo en el único reto que le queda al club muniqués este curso: la final de la Copa de Alemania, el sábado 23 de mayo ante el Stuttgart en Berlín.

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El francés Michael Olise fue el autor del único gol del Bayern en su visita a la ciudad de Volkswagen. Fue poco antes de la hora de juego (56’), con un disparo con efecto con su pie izquierdo, haciendo entrar el balón justo debajo del larguero de Kamil Grabara.

Teniendo en cuenta todas las competiciones, Olise suma ahora 23 tantos -además de 30 asistencias-, lo que confirma su enorme aportación ofensiva.

Harry Kane, máximo anotador de esta Bundesliga con 33 dianas, falló un penal en esta ocasión, en el minuto 36 cuando el partido iba empatado a cero. “Con Harry, normalmente estás seguro de que va a marcar, pero imagino que también tiene derecho a fallar alguno”, declaró a Sky el mediocampista del Bayern Tom Bischof.

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El Wolfsburgo es decimosexto, un puesto que le obligaría a jugar un repechaje por la permanencia, pero tiene los mismos puntos que el St Pauli (17º) , primer equipo en zona de descenso y que este sábado perdió 2-1 ante el Leipzig (3º), que validó así matemáticamente su clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Con 65 puntos, el Leipzig se asegura además terminar tercero el campeonato alemán, detrás del Borussia Dortmund (2º, 70), que el viernes había amarrado el segundo lugar, y del campeón Bayern.

El Leipzig consiguió su triunfo de este sábado gracias a los tantos del austríaco Xaver Schlager (45’) y del húngaro Willi Orban (54’) , en un partido donde el St Pauli solo inquietó en la recta final, cuando acortó su desventaja por un gol del gambiano Abdoulie Ceesay (86’).

“Teníamos mucha presión esta temporada, pero somos un gran grupo. Hemos cumplido el objetivo. Ahora vamos a beber y festejarlo toda la noche”, afirmó el capitán del Leipzig, David Raum.

Tres candidatos, una plaza

La última plaza en liza en Alemania para la Champions, que será para el cuarto clasificado, se disputará entre Stuttgart, Hoffenheim y Bayer Leverkusen.

Stuttgart (4º) y Hoffenheim (5º) ganaron este sábado sus partidos en casa ante Bayer Leverkusen (3-1) y Werder Bremen (1-0), para quedar igualados a 61 puntos, con los primeros por delante por una mejor diferencia de goles (+22 contra +17).

La lucha por el cuarto puesto será el gran aliciente de la última jornada alemana, el próximo fin de semana, en el que el Stuttgart visitará al Eintracht Fráncfort y el Hoffenheim al Borussia Mönchengladbach.

El Bayer Leverkusen (58 puntos) , campeón de Alemania hace solo dos años y ahora sexto clasificado, conserva una ínfima opción de quedarse con el cuarto puesto, pero para ello necesitará ganar en casa al Hamburgo (12º) y que Stuttgart y Hoffenheim pierdan en sus últimos partidos. En caso de no darse esa carambola, el Werkself tendrá que contentarse con disputar la Liga Europa. AFP