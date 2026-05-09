Manchester City cumple ante el Brentford y mete presión al Arsenal

Manchester City (2º, con 74 puntos) se sitúa a dos del Arsenal en vísperas del corto desplazamiento del líder al campo del West Ham, primer equipo en puestos de descenso.

Lea más: Omar Alderete, titular en el empate de Sunderland

El equipo de Pep Guardiola marcó las diferencias en la segunda mitad gracias a Jérémy Doku (60’), Erling Haaland (75’) y Omar Marmoush (92’), mejorando de paso una diferencia de goles que podría ser crucial en la lucha por el título.

Doku, el jugador del momento

Doku firmó otra actuación destacada, cinco días después de un doblete que permitió al City evitar lo peor en el campo del Everton (3-3).

El exjugador del Rennes, de 23 años, incontrolable por la banda izquierda, sacó rápido un córner con Bernardo Silva, recuperó el balón y, tras un rechace favorable, colocó un disparo ajustado a la escuadra de la portería defendida por Caoimhin Kelleher.

El guardameta irlandés volvió a ser batido por Haaland, que necesitó dos intentos para firmar, de tacón, su 26º gol de la temporada en la Premier League. A continuación, el delantero noruego lanzó a Marmoush para el gol de la sentencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gianluigi Donnarumma, el portero del City, pasó apuros ante un saque de banda largo de Michael Kayode (7’), una falta lanzada por Mathias Jensen (15’) y un disparo de Igor Thiago (55’).

Brentford, octavo y en plena lucha por los puestos europeos, reclamó además, sin éxito, un penal por un supuesto empujón de Matheus Nunes sobre Kevin Schade (71’).

Los Citizens reciben al Crystal Palace el miércoles en el partido aplazado, antes de concluir el campeonato frente al Bournemouth y el Aston Villa.

Liverpool y Chelsea empataron 1-1

Antes, dos de los grandes de la Premier League, Liverpool y Chelsea, empataron 1-1 en Anfield, un resultado que no les sirve en sus objetivos para este final de temporada.

Para los Blues (9º con 49 puntos), al menos, el empate pone fin a una racha de seis derrotas consecutivas que le alejaron de las posiciones de Champions League y presentarse en la final de la FA Cup, el próximo sábado ante el Manchester City, sin esa carga en los hombros.

Premier League: Partidos de la fecha 36

Sábado

Liverpool 1-1 Chelsea

Brighton 3-0 Wolverthampton

Fulham 0-1 Bournemouth

Sunderland 0-0 Manchester United

Manchester City 3-0 Brentford

Domingo

Burnley vs. Aston Villa: 10:00

Crystal Palace vs. Everton: 10:00

Nottingham Forest vs. Newcastle: 10:00

West Ham vs. Arsenal: 12:30

Lunes

Tottenham vs. Leeds United: 16:00