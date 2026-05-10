Fútbol Internacional
10 de mayo de 2026 a la - 15:17

Palmeiras, con Gómez y Sosa en su equipo, juega con Remo en Belén

Gustavo Gómez y Ramón Sosa, titulares en Palmeiras contra el Remo.
Gustavo Gómez y Ramón Sosa, titulares en Palmeiras contra el Remo.

El Palmeiras, de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón “Amiguito” Sosa y Mauricio Prado, visita este domingo al Remo, en la ciudad de Belén, con el objetivo de ampliar su ventaja al frente del competitivo Brasileirão. El partido de la 15ª fecha está marcado para las 16:00.

Por ABC Color

Gustavo Gómez y Ramón Sosa son titulares en Palmeiras, que a las 16:00 juega contra el Remo en el Mangueirão de Pará, capital del estado de Belén.

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El brasileño naturalizado Mauricio Prado está entre los suplentes del técnico portugués Abel Ferreira.

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Palmeiras comanda el Brasileirão con 33 puntos, seguido por el Flamengo, con 27 y un partido menos. El elenco carioca juega a las 19:30 contra Gremio, en Porto Alegre.

Remo, rival del Verdão, ocupa el decimonoveno puesto (penúltimo), con solo 11 unidades.