Palmeiras, con Gómez y Sosa en su equipo, juega con Remo en Belén

Gustavo Gómez y Ramón Sosa son titulares en Palmeiras, que a las 16:00 juega contra el Remo en el Mangueirão de Pará, capital del estado de Belén.
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El brasileño naturalizado Mauricio Prado está entre los suplentes del técnico portugués Abel Ferreira.
Palmeiras comanda el Brasileirão con 33 puntos, seguido por el Flamengo, con 27 y un partido menos. El elenco carioca juega a las 19:30 contra Gremio, en Porto Alegre.
Remo, rival del Verdão, ocupa el decimonoveno puesto (penúltimo), con solo 11 unidades.