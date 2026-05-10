Ramón Sosa anota en el empate de Palmeiras

El partido entre Remo y Palmeiras se disputó en el estadio Mangueirão, en Belén do Pará. Arrancó mucho después del horario establecido debido a una intensa precipitación pluvial.

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Alef Manga marcó el tanto del elenco local, mientras que Ramón “Amiguito” Sosa estableció el 1-1 con un remate desde fuera de área que tuvo un ligero desvío en un defensor.

Palmeiras llegó a 34 puntos y cuenta aún con una buena diferencia contra su inmediato perseguidor, Flamengo, que está con 27 y que se enfrenta en el turno nocturno con Gremio, en Porto Alegre.

Sosa, de 26 años, llegó a 11 anotaciones en 58 partidos con el club verde paulista, el más ganador del Brasileirão.

Así fue el gol de Amiguito Sosa