Fútbol Internacional
10 de mayo de 2026 a la - 20:01

Ramón Sosa anota en el empate de Palmeiras

Ramón Sosa, en la celebración de su gol para el Palmeiras contra Remo.
Ramón Sosa, en la celebración de su gol para el Palmeiras contra Remo.Palmeiras

El paraguayo Ramón Sosa anotó este domingo el gol del Palmeiras, que empató en condición de visitante con el Remo 1-1, por la decimoquinta ronda del Brasileirão, que lidera el equipo verde paulista, capitaneado por Gustavo Gómez y que contó con Mauricio Prado como pieza de recambio. Mirá el gol de Amiguito Sosa.

Por ABC Color

El partido entre Remo y Palmeiras se disputó en el estadio Mangueirão, en Belén do Pará. Arrancó mucho después del horario establecido debido a una intensa precipitación pluvial.

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Alef Manga marcó el tanto del elenco local, mientras que Ramón “Amiguito” Sosa estableció el 1-1 con un remate desde fuera de área que tuvo un ligero desvío en un defensor.

Palmeiras llegó a 34 puntos y cuenta aún con una buena diferencia contra su inmediato perseguidor, Flamengo, que está con 27 y que se enfrenta en el turno nocturno con Gremio, en Porto Alegre.

Sosa, de 26 años, llegó a 11 anotaciones en 58 partidos con el club verde paulista, el más ganador del Brasileirão.

Así fue el gol de Amiguito Sosa