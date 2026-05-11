Barcelona va por los 100 puntos en LaLiga

“Queremos llegar a los 100 puntos, todavía es posible y ese es el siguiente objetivo”, dijo el entrenador del Barça, Hansi Flick, el domingo tras ganar LaLiga.

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El Real Madrid fue el primero en alcanzar esa marca en la temporada 2011/2012 y el Barça lo hizo en la campaña siguiente, pero desde entonces, nadie ha vuelto a lograrlo.

Los azulgranas se enfrentan el miércoles al Alavés, que lucha por la salir de la zona de descenso, en busca de tres puntos que sumar a los 91 que tiene actualmente.

Con el título en el bolsillo, los barcelonistas esperan seguir su racha de once victorias consecutivas en LaLiga.

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Su máximo rival, el Real Madrid, recibe el jueves al Oviedo, que podría estar ya matemáticamente descendido a Segunda División, si el Girona gana al Rayo Vallecano este lunes, en el partido que cierra la 35ª fecha.

No dejarse ir

Los blancos vuelven a presentarse ante su público tras la derrota en el Camp Nou del domingo 2-0 con la intención de competir los últimos encuentros ligueros.

“Sabiendo que nuestra temporada ha acabado hoy lo que no podemos hacer es dejarnos ir, ni mucho menos”, decía el domingo, el técnico merengue, Álvaro Arbeloa.

“Tenemos que demostrar que de verdad estamos dolidos haciendo tres grandes partidos y tres grandes victorias”, afirmó.

El entrenador del Real Madrid no pudo confirmar si el astro francés Kylian Mbappé, que fue baja a última hora para el clásico por seguir reponiéndose de una lesión muscular, estará disponible. “Según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no” en los partidos que quedan, se limitó a afirmar Arbeloa.

En la lucha por el quinto puesto que da acceso a la Champions, el Betis recibe el martes al Elche para seguir defendiendo su posición.

A cuatro puntos de los andaluces, el Celta, tras ganar al Atlético de Madrid el sábado, espera sumar otros tres puntos contra el Levante, que pugna por salir del descenso. “Estamos muy contentos de seguir metidos en esa pelea (por la Champions) y vamos a intentarlo”, dijo el delantero celeste Borja Iglesias tras la victoria en el Metropolitano.

Evitar la zona de peligro

El equipo levantinista está a dos puntos del Girona, que marca la salvación, en una cola de la clasificación muy apretada.

Con el Oviedo virtualmente descendido, hasta diez equipos se aprietan en seis puntos intentando evitar los otros dos puestos de caída a Segunda.

El Sevilla, a solo tres puntos del descenso, visita al Villarreal para intentar dar un nuevo paso para asegurar la salvación tras ganar el sábado al Espanyol.

“Estos tres puntos nos dan la vida. Pero no está hecho, queda mucho todavía y estamos tantos metidos que, si la siguiente jornada no puntúas, te metes otra vez (en descenso)”, comentaba el técnico del Sevilla, Luis García Plaza.

El programa

Martes 12

14:00 (de Paraguay) Celta-Levante

15:00 Betis-Elche

16:30 Osasuna-Atlético Madrid

Miércoles 13

14:00 Villarreal-Sevilla

14:00 Espanyol-Athletic Bilbao

16:30 Alavés-Barcelona

16:30 Getafe-Mallorca

Jueves 14

14:00 Valencia-Rayo Vallecano

15:00 Girona-Real Sociedad

16:30 Real Madrid-Oviedo

Clasificación

Barcelona 91 puntos

Real Madrid 77

Villarreal 69

Atlético Madrid 63

Betis 54

Celta 50

Getafe 45

Real Sociedad 44

Athletic Bilbao 44

Osasuna 42

Rayo Vallecano 42

Valencia 42

Sevilla 40

Espanyol 39

Mallorca 39

Elche 39

Girona 38

Alavés 37

Levante 36

Oviedo 29

AFP