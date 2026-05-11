Pumas de Robert Morales es semifinalista en México

De esta manera, las semifinales del torneo Clausura de México serán las siguientes: Pumas-Pachuca y Chivas de Guadalajara-Cruz Azul.

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En el estadio Olímpico Universitario, Pumas resistió para empatar 3-3 con América y avanzar con un empate global 6-6 gracias al criterio de la mejor posición en la fase regular.

Los “felinos”, del entrenador mexicano Efraín Juárez, fueron líderes; las Águilas, dirigidas por el brasileño André Jardine, terminaron en la octava posición.

“Fueron dos partidos espectaculares. Enfrente teníamos un equipo de muchísima jerarquía y calidad impresionante, y lo eliminamos sufriendo. A veces es así en el fútbol para alcanzar los objetivos. Nos encantaría sufrir menos”, dijo Juárez.

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Los Pumas fueron incisivos desde el inicio y pronto sometieron a un América adormilado con tres goles antes del minuto 25, algo nunca antes visto en 64 años de rivalidad entre estos equipos. El español Rubén Duarte (3’) , el brasileño Nathan Silva (13’) y Jordan Carrillo (23’) le dieron a los Pumas una ventaja de 3-0 que parecía lapidaria.

Las Águilas estaban obligadas a marcar cuatro goles, y se acercaron 3-2 con anotaciones de Patricio Salas (30’) y Alejandro Zendejas (40’, de penal).

En la segunda etapa, Zendejas (61’) consiguió el 3-3 para el América. Henry Martín desperdició la oportunidad del cuarto gol para las Águilas al fallar un penal a los 87 minutos.

“Estoy muy orgulloso de nuestro equipo, de la forma en que competimos. Lo que un entrenador más busca es sentirse representado, tener grandeza en la derrota y en la victoria, y América viene dando demostraciones de las dos cosas”, dijo Jardine tras la eliminación.

Pachuca acaba con reinado del bicampeón Toluca

Más temprano, en el estadio Hidalgo, el local Pachuca venció 2-0 al bicampeón Toluca con goles del ecuatoriano Enner Valencia y del brasileño Robert Kenedy.

Dirigidos por el argentino Esteban Solari, los Tuzos se impusieron en la llave por un global de 3-0. “Mis jugadores hicieron una serie excelente y hay que ponerlo en la mesa, porque ganarle dos partidos al último bicampeón, que es un gran equipo y tiene una jerarquía increíble, y que no te meta ningún gol, no es sencillo”, dijo Solari.

En la ida, los Tuzos habían ganado de visita en el estadio Nemesio Diez por 1-0 con tanto del Superman ecuatoriano.

Este domingo, en una tarde lluviosa, acabó el reinado de los Diablos Rojos, que buscaban el tricampeonato de liga con su entrenador argentino Antonio Mohamed.

“Vinimos con toda la intención de remontar, pero no tuvimos nada de suerte en la serie. Hubo muchos palos, muchas jugadas cerca, y hoy el penal nos condiciona bastante. Después el rival se defendió muy bien y es justo ganador”, comentó el Turco Mohamed.

Valencia marcó este domingo el 1-0 al minuto 10 de penal, que el árbitro señaló por una falta dudosa sobre el mismo delantero ecuatoriano. Los Tuzos sellaron la victoria al minuto 48 con el 2-0 que firmó Kenedy al definir ante el portero rival.

El Toluca jugó este partido con bajas sensibles. El lateral Jesús Gallardo y el extremo Alexis Vega fueron convocados a la concentración mundialista de la selección mexicana. Además, el defensa uruguayo Federico Pereira sigue lesionado y el goleador portugués Paulinho no hizo el viaje a Pachuca.

Al equipo de Mohamed le faltó una dosis de fortuna pues estrelló tres pelotas en los palos este domingo.

Ya eliminados de la liga local, los Diablos Rojos se concentrarán en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que jugarán el 30 de mayo como locales contra los Tigres. AFP