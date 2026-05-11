Fútbol Internacional
11 de mayo de 2026 a la - 13:23

Gol del “Tigre” Riveros en el fútbol chileno

Luis Enrique Riveros Valenzuela (28 años), después de marcar su gol para el Coquimbo Unido.
Luis Enrique Riveros Valenzuela (28 años), después de marcar su gol para el Coquimbo Unido.Coquimbo Unido

El paraguayo Luis Riveros anotó el domingo un gol para el Coquimbo Unido, que empató 2-2 con Huachipato, por la Copa de la Liga chilena. Fue la segunda anotación en 16 juegos del “Tigre” con el “Pirata”, al que llegó este año después de militar en el Audax Italiano.

Por ABC Color

Esta es la primera edición de la Copa de la Liga chilena, de la que participan los 16 clubes que componen la máxima categoría del fútbol trasandino.

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Los 16 equipos están divididos en cuatro grupos. Los primeros de cada llave avanzarán a las semifinales. El obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027, como Chile.

Por la quinta fecha del Grupo A, Coquimbo Unido y Huachipato igualaron 2-2. El segundo gol del “Pirata” lo hizo el paraguayo Luis Riveros.

Colo Colo, con cuatro juegos, lidera la serie con 10 puntos. Coquimbo, con cuatro presentaciones, tiene 8 unidades. Huachipato tiene 5 y Deportes Concepción 1. Estos dos últimos registran cinco cotejos animados.