Guillermo Paiva encamina al Junior a las semifinales

Con un gol de penal anotado por el paraguayo Guillermo Paiva al minuto 43, el Junior de Barranquilla tomó la delantera contra el Once Caldas.

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El encuentro se jugó con intensidad y sin cortes hasta el minuto 31 cuando Andrés Felipe Roa vio la cartulina amarilla tras llegar tarde a la disputa del balón.

¡GUILLERMO PAIVA DE PENAL ABRE EL MARCADOR PARA JUNIOR! ⚽🦈



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Después de varios intentos fallidos del Once Caldas, la primera parte del partido terminó con los tiburones de Barranquilla a la cabeza.

En el arranque de la segunda parte, los locales de Manizales realizaron una modificación con el ingreso de Dannovi Quiñones y la salida de Luis Sánchez.

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En el minuto 52 el arbitro señaló penal a favor de Once Caldas, pero fue observado por el VAR y finalmente anulado, por lo que el equipo se quedó sin la posibilidad de empatar el encuentro. Al concluir los 45 reglamentarios del segundo tiempo, el colegiado otorgó seis minutos más, que no alcanzaron para los locales.

Con esta victoria y si Junior mantiene su ventaja en la vuelta del próximo miércoles, el equipo de Barranquilla será el rival del ganador del partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali, que terminó 1-1 el sábado. Fuente: EFE