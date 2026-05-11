Palmeiras se frena y Flamengo acorta distancia

¿El líder afloja?

El Palmeiras sumó su segundo empate consecutivo y vio como el Flamengo se le acerca peligrosamente.

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Este domingo, el Verdão no pudo con el modesto Remo, en un partido con mucha polémica marcado por la lluvia torrencial que cayó en Belén y que obligó a retrasar su inicio casi dos horas.

El Remo, en zona de descenso, se adelantó con un gol al minuto y medio de Alef Manga, pero el paraguayo Ramón Sosa empató para el Palmeiras en el 24’.

GOL DO PALMEIRAS‼️⚽️



A torcida do Remo não teve nem tempo de comemorar e o Palmeiras já empatou o jogo 🔥



R. Sosa (24') ⚽️



Remo 1 x [1] Palmeiras | 🏆 Brasileirão Série A 2026 – 15ª Rodada



SEGUE O LÍDER!🔥 https://t.co/Yz5ua5Pa8D pic.twitter.com/cLtX50cdMW — +90' (@Futebol90MIN) May 10, 2026

El Verdão, que jugó la última media hora con un jugador más, logró marcar en el descuento con Bruno Fuchs, aunque el árbitro anuló el tanto tras revisar en el VAR una mano del Flaco López que indignó a todo el Palmeiras.

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“Es inadmisible una situación como esta. Necesitamos providencias urgentes. No sirve de nada aceptar sólo las determinaciones y que se cometan errores como éste”, disparó el director de fútbol palmeirense, Anderson Barros.

El Verdão sigue líder pero ve el Flamengo situarse a cuatro puntos, mientras que el Remo sigue en descenso, a seis puntos de la salvación.

Flamengo acecha

El Flamengo aprovechó el empate del Palmeiras y redujo distancias con una victoria 1-0 en Porto Alegre contra el Gremio, gracias a un gol en la segunda mitad del colombiano Jorge Carrascal.

Pese a ganar por la mínima, los rojinegros fueron muy superiores a un Gremio que terminó silbado e increpado por su afición. “Fue una victoria extremamente merecida porque fuimos el mejor equipo en la primera y en la segunda parte. El aprovechamiento en términos ofensivos no fue el mejor, tuvimos dos palos, pero fuimos el equipo que más producimos en las dos etapas”, destacó el entrenador del Fla, el portugués Leo Jardim.

La derrota llevó al Gremio a zona de descenso con 17 puntos, a uno de la salvación.

Neymar celebra

A ocho días de saber si será convocado para jugar el Mundial 2026 con la selección brasileña, Neymar marcó uno de los dos goles de la victoria del Santos por 2-0 sobre el Red Bull Bragantino, tras una buena jugada individual.

“Estoy feliz por el gol, feliz por ayudar al equipo y por ayudar a vencer, estábamos un tiempo sin ganar y hoy no se podía escapar el triunfo de ninguna forma” , declaró Neymar.

“Hizo un partido muy bueno, prendió el balón, creó, tiene jugadas geniales que deja el compañero de cara para hacer gol. Hizo un golazo, participó en el segundo gol”, afirmó el técnico santista, Cuca, sobre su camisa 10.

A Neymar le quedan dos partidos antes de que Carlo Ancelotti divulgue la lista de convocados de Brasil: ambos de visitante contra el Coritiba, uno por la Copa de Brasil y otro de liga. El Santos puso fin a siete partidos sin ganar y respira, quedando con un punto por encima del descenso, mientras que el Bragantino es séptimo a tres puntos de la zona de acceso a la Copa Libertadores de 2027. AFP