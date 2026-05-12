El Barcelona prepara su artillería legal tras los ataques de Florentino Pérez

La tensión entre los dos gigantes del fútbol español alcanzó un punto de no retorno. Tras la reciente comparecencia de Florentino Pérez, donde no escatimó en adjetivos contra la gestión azulgrana, el FC Barcelona rompió el silencio mediante un comunicado oficial para advertir que no dejará pasar las acusaciones de la directiva blanca.

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“En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones”, afirmó el Barça.

El club catalán se encuentra en estado de alerta máxima: “En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir”, añadió la entidad, justo después de que Pérez confirmara que elevará un dosier detallado a la UEFA.

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Las frases que dinamitaron la relación

En una comparecencia que sirvió también para anunciar su candidatura a la reelección, el mandamás del Real Madrid lanzó ataques frontales que hirieron la sensibilidad institucional del Barcelona. “Es el caso más grave de corrupción en el fútbol”, insistió el presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez fue más allá y mostró su incredulidad ante los hechos que investiga la justicia sobre los pagos a José María Enríquez Negreira: “No nos lo podíamos imaginar, de verdad, que el Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros”.

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“¿Me han robado 7 ligas?”: La acusación más personal de Florentino

Uno de los momentos más tensos de la declaración, y que el departamento legal del Barça analiza con lupa, fue cuando el presidente blanco cuestionó la legitimidad de los títulos obtenidos por su eterno rival durante las últimas décadas. “Sólo he ganado 7 Champions y 7 ligas, podía haber ganado 14 porque las otras me las han robado”, añadió el presidente del Real Madrid.

Mientras la justicia intenta determinar si los pagos del Barcelona a las empresas del ex-número dos de los árbitros sirvieron para obtener ventajas competitivas —algo que el club niega rotundamente—, Florentino volvió a recalcar la magnitud del proceso: “Es el caso de corrupción más grande que ha habido en la historia del fútbol en el mundo”.

Próximos pasos

El ambiente es de máxima incertidumbre. El FC Barcelona ha decidido blindarse y actuar con cautela, señalando que informará de las medidas finales contra el mandatario madridista “cuando se considere oportuno”. Por ahora, la batalla ha pasado del césped a los despachos de abogados.