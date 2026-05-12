El reconocido Héctor Cúper dirigirá a Williams Riveros en Universitario

Universitario de Deportes no quiere dejar cabos sueltos en este 2026 y dio un golpe de autoridad. El club crema oficializó este lunes la llegada de Héctor Cúper, el experimentado entrenador argentino de 70 años que asume el reto de conducir al plantel donde el paraguayo Williams Riveros es pieza fundamental en la defensa.

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Riveros, consolidado como el referente de la zaga central, ahora tendrá la oportunidad de ser dirigido por un técnico con un currículum destacado en Europa y selecciones. El vínculo de Cúper, que inicialmente es por el resto de la temporada, podría extenderse hasta finales de 2027 según trascendió en medios locales.

El “Efecto Cúper” para rescatar la temporada

El estratega argentino llega para ocupar la vacante dejada por el español Javier Rabanal, destituido en abril tras una racha de resultados negativos. En sus primeras palabras como técnico de la “U”, Cúper no ocultó su entusiasmo: “Estoy muy feliz por ir al mejor equipo de Perú realmente y vamos a hacer el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien”, afirmó en un video publicado por la institución.

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Héctor Cúper, entrenador de amplia trayectoria a nivel mundial, es nuevo director técnico del más campeón del Perú.



¡Escribamos la historia juntos, «profe»! 🙌#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/DuHgBhigcX — Universitario (@Universitario) May 11, 2026

El desafío no es menor. Williams Riveros y compañía deberán asimilar rápidamente la idea de juego de Cúper para intentar escalar posiciones. Actualmente, el equipo ocupa el cuarto lugar del Apertura con 24 puntos, a nueve del líder Alianza Lima, y se encuentra tercero en su grupo de la Copa Libertadores, aún con chances intactas de clasificar a la siguiente fase.

Un maestro de la estrategia llega a Lima

La trayectoria de Héctor Cúper es de las más respetadas en el fútbol internacional. Su nombre quedó grabado en la historia del fútbol europeo tras llevar al Valencia a dos finales consecutivas de la UEFA Champions League (2000 y 2001). Además, ha pasado por gigantes como el Inter de Milán, Mallorca, Betis y Parma.

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En el plano de selecciones, Cúper viene de dirigir a Siria y cuenta en su haber con la clasificación de Egipto al Mundial de Rusia 2018. Ahora, su misión será darle solidez a la “U” y potenciar el rendimiento de figuras como el defensor paraguayo Riveros, quien bajo la mano de un especialista defensivo como Cúper, promete elevar aún más su nivel en el campeonato peruano.

Fuente: AFP