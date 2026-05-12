Damián Bobadilla acusado por su polémico gesto en el Clásico

Lo que parecía una carpeta cerrada en el Neo Química Arena se convirtió en un dolor de cabeza legal para el São Paulo. Pese a que el árbitro Anderson Daronco decidió —tras chequear las pantallas— que el gesto de Damián Bobadilla no ameritaba la tarjeta roja, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) tomó cartas en el asunto.

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El organismo presentó cargos formales contra el mediocampista paraguayo, centrando el caso en una celebración que fue calificada oficialmente como una conducta incompatible con la ética deportiva.

La acusación se apoya en el Artículo 258 del Código Brasileño de Justicia Deportiva. Aunque el árbitro explicó por los parlantes del estadio que el jugador “no se tocó los genitales”, la Fiscalía sostiene que el gesto es sancionable por su naturaleza ofensiva. De ser hallado culpable, Bobadilla enfrenta una suspensión que va de uno a seis partidos.

La defensa del jugador se aferrará al argumento arbitral original, donde Daronco sentenció en pleno partido que el futbolista simplemente “estaba celebrando la situación” y que no hubo contacto físico que justificara la expulsión.

Foco en la Copa do Brasil

Mientras los abogados trabajan contra reloj para la audiencia del jueves, el fútbol brasileño no da tregua. El São Paulo debe cambiar el chip rápidamente: este miércoles a las 19:00, el equipo se enfrenta al Juventude por el partido de vuelta de la tercera ronda de la Copa do Brasil. Con la ventaja del 1-0 conseguida en el primer encuentro, el técnico contará con Bobadilla para este duelo decisivo, a la espera de lo que dictamine la justicia deportiva apenas 24 horas después.

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Fuente: Globo Esporte