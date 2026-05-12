Florentino Pérez: “Lamento decirles que no voy a renunciar”

Florentino Pérez anunció hoy que no renunciará al cargo de presidente de Real Madrid e informó de que pidió la junta electoral del club que inicie el proceso electoral para las elecciones a la junta directiva. “Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar”, aseguró.

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“¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño. Tomé esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid”, agregó en una conferencia de prensa.

FLORENTINO PÉREZ ANUNCIA QUE CONVOCA ELECCIONES EN EL REAL MADRID 💣



"LAMENTO DECIRLES QUE NO VOY A DIMITIR" 💥 pic.twitter.com/gJcrtwQVld — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2026

Florentino Pérez también criticó a algunos medios de comunicación, acusando que intentan “desprestigiar todos los días”, al club español. “Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid. Tengo que defender a mis socios. Hay gente que quiere quedarse con el Real Madrid y no lo van a hacer. Llevo 26 años y hemos hecho el club más grande del mundo”, atacó.

Florentino Pérez: “No hubo un Real Madrid más glorioso en la vida”