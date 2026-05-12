Jessie Reyez y Elyanna fusionan sonido y cultura en Illuminate, el cuarto sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La canción está producida por Cirkut, ganador de varios premios Grammy, y fusiona R&B alternativo, pop e influencias del Medio Oriente. Se trata de una propuesta marcada por la emoción, la identidad y la conexión, que une a todas las culturas del planeta. Illuminate ya se puede escuchar en las principales plataformas de streaming.

Lea más: A un mes del debut: ¡Los 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026!

Jessie Reyez, célebre por sus crudas letras y un sonido con identidad propia, cuenta con seguidores por todo el mundo gracias a sus temas valientes y personales. Le acompaña en el proyecto Elyanna, fenómeno global y todo un referente del panorama musical actual.

La artista es famosa por fusionar influencias pop árabes, chilenas y occidentales y por dar a conocer internacionalmente los sonidos del Medio Oriente.

Su colaboración en Illuminate supone un poderoso punto de encuentro intercultural que reúne diferentes perspectivas y sonidos ante un público global de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Reyez va a donar sus honorarios por Illuminate a causas benéficas, mientras que Elyanna tiene intención de apoyar causas solidarias relacionadas con este acontecimiento global.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La colaboración entre Jessie Reyez y Elyanna refleja el panorama cambiante de la música y trasciende las lenguas, las regiones y las generaciones, a la vez que refuerza el poder universal del fútbol para unir el mundo Se trata de un punto de encuentro entre el deporte, la cultura y el sonido, que potencia la energía que caracteriza a la competición.

El estreno de Illuminate se produce después de los de Lighter, de Jelly Roll y Carín León, Por Ella de Los Ángeles Azules y Belinda, y Echo, de Daddy Yankee y Shenseea, cada uno de los cuales aporta una perspectiva cultural y un sonido únicos al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El álbum sigue ampliando su identidad sonora, que destaca a las naciones anfitrionas del torneo y rinde homenaje a los sonidos globales de la escena musical latina, caribeña y mundial. Con Illuminate, la recopilación entra en un terreno más emotivo y cinematográfico y aporta una nueva dimensión a su narrativa global.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue tomando forma. Los sencillos restantes y la banda sonora completa se darán a conocer antes del partido inaugural, que se disputará el jueves 11 de junio en Ciudad de México.

Esta recopilación sin precedentes refleja la diversidad del torneo de 48 selecciones, ya que cuenta con la colaboración de artistas de diferentes continentes, géneros y culturas. Cada canción contribuye a la narrativa global, en la que la música y el fútbol unen a los aficionados mediante sonidos originarios de todo el planeta.