Miguel Almirón en el “Top 5” de los mejores pagados: ¿Cuánto gana el paraguayo en la MLS?

En la reciente actualización publicada este martes por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), el nombre de Miguel Almirón brilla con luz propia. El referente del Atlanta United percibe un salario anual garantizado de 7,9 millones de dólares, lo que lo posiciona como el quinto jugador que más dinero ingresa en todo el certamen norteamericano.

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El paraguayo no solo es el corazón futbolístico de Georgia, sino que su contrato refleja su estatus de estrella internacional, compitiendo de igual a igual en la tabla financiera con figuras de talla mundial que han desembarcado recientemente en Norteamérica.

Messi, en otra galaxia

Como era de esperarse, la cima del listado le pertenece a Lionel Messi. El astro argentino del Inter Miami percibe la astronómica cifra de 28,3 millones de dólares anuales. Este monto es apenas la base de sus ganancias, ya que no incluye sus acuerdos con patrocinadores ni su opción para adquirir parte de la franquicia. El “10”, vigente Bota de Oro y MVP de la liga a sus 38 años, tiene contrato asegurado en Florida hasta 2028.

El podio de los salarios más altos

Debajo del capitán albiceleste, el ranking muestra figuras de élite con sueldos millonarios. El segundo lugar lo ocupa el surcoreano Son Heung-Min, figura de Los Angeles FC, con 11,2 millones de dólares. Lo sigue de cerca el argentino Rodrigo De Paul, compañero de Messi en Miami, con un sueldo de 9,7 millones, mientras que el mexicano Hirving “Chucky” Lozano se queda con el cuarto puesto al percibir 9,3 millones de dólares anualmente.

Justo después de este grupo aparece Almirón, consolidando su posición por encima de grandes figuras europeas y sudamericanas que se incorporaron este año a la liga.

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La brecha con James Rodríguez y otros fichajes

Llama la atención la situación del colombiano James Rodríguez en su primera aparición en el listado. Con un sueldo de 684.000 dólares en el Minnesota United, se ubica muy lejos de los primeros puestos e incluso se especula con su salida prematura del club.

En contraste, otros refuerzos de renombre sí muestran cifras más abultadas, aunque inferiores a las del paraguayo: el alemán Timo Werner cobra 4,3 millones en el San Jose Earthquakes y el atacante Germán Berterame percibe 3,8 millones en el Inter Miami.