Arbeloa, sobre Mbappé:"Seguro que tendrá minutos para demostrar su compromiso con el club"

El delantero francés no pudo disputar los choques de su equipo frente al Espanyol y contra el Barcelona, correspondientes a las jornadas 34 y 35 de LaLiga EA Sports (Primera División española).

En las dos últimas semanas, fue criticado desde muchos sectores de la prensa y los aficionados por dos acciones. La primera, por dos viajes a París y Cerdeña mientras se recuperaba de su lesión. Y la segunda, por reirse a la salida de la Ciudad Deportiva de Valdebebas en el coche después de los incidentes que protagonizaron sus compañeros Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Fede Valverde y que acabaron con el segundo en un hospital.

"Vamos a ver si puede acabar la sesión hoy. Ayer lo hizo. Si está y puede completarla, seguro que tendrá minutos para demostrar su compromiso con el club y a pesar de esas cuatro tarjetas intentar jugar estos tres partidos que quedan", dijo Arbeloa.

Además, habló sobre otro de sus jugadores, Dani Carvajal, que no fue incluido en la prelista del seleccionador Luis de la Fuente para disputar el Mundial 2026 con España.

"No he hablado con él sobre la prelista; es una pena, yo siempre le tendría en mi equipo. Hay que respetar la opinión de otros entrenadores, pero es una lástima que no defienda a la selección. Ayer se reincorporó al grupo, entiendo que podrá estar disponible. Que se pueda despedir de la temporada teniendo minutos", culminó.