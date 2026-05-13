Independiente del Valle con Carlos González se corona Supercampeón de Ecuador

No hubo equivalencias en la gran cita por la Supercopa Ecuador. Independiente del Valle, el flamante campeón de la Liga Pro, demostró por qué es el equipo a batir en el continente al despachar con un contundente 0-3 a una Universidad Católica que poco pudo hacer ante el vendaval del conjunto rayado. En una noche redonda, los dirigidos por el uruguayo Joaquín Papa sumaron un nuevo trofeo a sus vitrinas, repitiendo la hazaña lograda en 2023.

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El partido se rompió antes de la media hora gracias a la puntería y el oportunismo de sus figuras. A los 24 minutos, el paraguayo Carlos “Cocoliso” González —quien fue una pesadilla para la defensa rival hasta su salida al minuto 84— soltó un remate potente que se estrelló en el travesaño; el rebote cayó en los pies de Junior Sornoza, quien no perdonó para abrir el marcador. Solo seis minutos después, el propio Sornoza se vistió de asistente para servir un córner preciso que el argentino Mateo Carabajal conectó de cabeza para poner el 0-2.

En la segunda mitad, el “Chatoleí” intentó reaccionar adueñándose de la posesión, pero se topó con un Independiente del Valle rocoso y ordenado. El actual líder de la Liga Pro manejó los tiempos a su antojo, frustrando cada intento de descuento de la Católica. Ya en el epílogo del encuentro, Ronald Briones se encargó de poner la guinda al pastel al firmar el 0-3 definitivo en el primer minuto de adición, aunque la alegría del juvenil fue agridulce al ver la tarjeta roja instantes después del festejo.

Con este triunfo, Independiente del Valle no solo unifica los títulos del país tras vencer al campeón de la Copa Ecuador 2025, sino que envía un mensaje de autoridad al resto de la región. El proyecto del Valle sigue imparable, acumulando trofeos y demostrando que su ambición no tiene techo en esta temporada 2026, en la que son parte de la Copa Libertadores de América, una de sus obsesiones, que se le hizo esquivo en 2016, en la final perdida ante Atlético Nacional de Medellín.

Ficha técnica:

0. Universidad Católica: Rafael Romo; Gregory Anangonó, Jhon Chancellor, Luis Cangá, Eddy Mejía; Emiliano Cacciabue (minuto 65, Andrés Rodríguez), Eric Valencia (minuto 56, Byron Palacios), Emiliano Clavijo (minuto 81, Facundo Martínez), Mauro Díaz; Mauricio Alonso (minuto 82, Azarías Londoño) y José Fajardo (minuto 66, Everardo Rose). Entrenador: Diego Martínez.

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3. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Emerson Pata (minuto 76, Matías Perelló), Junior Sornoza (minuto 65, Ronald Briones); Justin Lerma, Aron Rodríguez (minuto 83, Juan Riquelme Angulo) y Carlos González (minuto 83, Jhegson Méndez). Entrenador: Joaquín Papa.

Goles: 0-1, minuto 24: Junior Sornoza; 0-2, minuto 30: Mateo Carabajal. 0-3, minuto 92: Ronald Briones.

Árbitro: Oswaldo Contreras. Expulsó a Briones (minuto 94) y amonestó a Anangonó, Fajardo, Caccciabue, Clavijo, Alonso, Valencia y Romero.

Incidencias: partido único por el título de la Supercopa Ecuador disputado este miércoles en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, de propiedad del Aucas.