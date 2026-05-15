El Shaarawy anuncia su salida del Roma

“Como todas las historias, también esta tuvo un inicio y hoy se acerca a su final. Ha sido una temporada particular, en parte difícil, pero eso forma parte del fútbol y no cambia lo que soy ni lo que siempre he dado. El derbi (contra el Lazio) será mi último partido en casa en el Olímpico”, dijo el jugador en su cuenta de Instagram.

El Shaarawy, que llegó al Roma en enero de 2016, aseveró: “No hay mejor partido que este para poner en el campo todo lo que siempre he buscado en este deporte: compromiso, respeto y dedicación por esta camiseta, pero sobre todo mi gratitud”.

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Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che è stato molto di piú… erano persone, emozioni, vita.



Per me, questi 10 anni sono stati tutto questo.



Sono arrivato qui con sogni, ambizioni e tanta voglia di dimostrare. Me… pic.twitter.com/RZctMults1 — Stephan El Shaarawy (@OfficialEl92) May 15, 2026

“Llegué aquí con sueños, ambiciones y muchas ganas de demostrar. Me voy con el corazón lleno. Lleno de recuerdos, de batallas compartidas, de alegrías inmensas, pero también de momentos difíciles que me hicieron crecer, dentro y fuera del campo”, escribió.

El jugador, que reveló que en el entorno del conjunto romano es donde encontró “afecto verdadero, aprecio sincero y un sentido de pertenencia que va más allá del fútbol”, subrayó que “siempre” intentó “honrar esta camiseta de la forma más auténtica posible”: “Dando todo de mí, cada día, sin reservarme nada”.

Y agradeció al club, a la ciudad y a los aficionados que pudiera sentirse uno de ellos.

El Shaarawy llegó al equipo ‘giallorosso’ en enero de 2016, cedido por el Milan por seis meses, con opción de compra fijada en trece millones de euros.

En junio de ese mismo año, el Roma ejerció el derecho de adquisición a título definitivo tras abonar esa cantidad al club milanista.

El jugador se consolidó como una figura relevante desde su llegada y su aportación en momentos decisivos lo convirtieron en uno de los nombres propios del Roma en la última década.

Aunque en la última temporada su rendimiento disminuyó debido, en parte, a una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante dos meses.