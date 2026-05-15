Pachuca aventaja al Pumas de Robert Morales

Con esta derrota por 1-0 frente al Pachuca, los Pumas, dirigidos por el mexicano Efraín Juárez, quedaron obligados a ganar el partido de vuelta del domingo en el estadio Olímpico Universitario para avanzar a la final. La revancha está fijada para las 22:00, hora paraguaya.

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El paraguayo Robert Osmar Morales fue titular en el equipo capitalino, siendo sustituido al minuto 84 por el brasileño Juninho.

“Fue un partido peleado, ríspido, sin muchas opciones de gol ni para ellos ni para nosotros. Tuvimos una opción al final que saca el portero de ellos. Entendemos que debemos ir a casa a ganar”, comentó Juárez.

El empate global les daría el pase a los felinos por el criterio de la mejor posición en la fase regular: fueron líderes.

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Los Tuzos del Pachuca del entrenador argentino Esteban Solari llegaron a la liguilla como cuartos de la tabla. “No es fácil lograr la ventaja que logramos ante un gran equipo con muy buenos jugadores como es Pumas. A nosotros nos gusta ser un equipo que busca el partido, generar ocasiones y hoy generamos seis o siete”, dijo Solari. “La sensación es que pudimos haber ampliado el marcador y llevarnos algo más”, añadió.

Los Pumas salieron al campo con una línea de cinco defensas a tratar de sobrellevar el oleaje ofensivo del Pachuca, personificado en el ecuatoriano Enner Valencia, el brasileño Robert Kenedy y, especialmente, Idrissi.

Intensos y agresivos, los Tuzos pusieron a prueba al portero costarricense Keylor Navas, quien cumplió con un trabajo impecable durante los primeros treinta minutos. Navas llegó a este partido como el guardameta más atajador del torneo, con 79 paradas, y la cuenta incrementó notablemente en este primer partido de la semifinal.

Al 4’, el cancerbero tico le tapó un remate a quemarropa al “Supermán” Valencia; un minuto después, evitó un remate de Kenedy, y al 7’ se lanzó para desviar un tiro de Idrissi desde fuera del área.

Idrissi volvió a ensayar el disparo de media distancia al 31’ y Navas seguía sólido en su arco. Pero el mismo portero tico estropeó su brillante trabajo al 37’, cuando se vio obligado a ceder un tiro de esquina ante el acoso de Kennedy, a quien había perdido de vista. De ese córner se derivó el 1-0 definitivo: Idrissi conectó otro disparo desde fuera del área y esta vez la pelota terminó en el arco, desviada por el defensa brasileño Nathan Silva.

En la segunda mitad, los felinos contrarrestaron el dominio del Pachuca y tuvieron su mejor oportunidad al 80’ cuando el español Rubén Duarte conectó un remate que el portero Carlos Moreno lanzó por encima del travesaño.

Idrissi salió de cambio al 86’ envuelto en ovaciones. Los Tuzos cerraron el partido con 10 hombres por la expulsión del defensa brasileño Eduardo Bauermann, al 91’.

En la otra semifinal, el miércoles, el Cruz Azul rescató como local el empate 2-2 con el Guadalajara en el estadio Banorte. AFP