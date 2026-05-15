River-Rosario Central: semifinales del Apertura se abren con duelo de campeones mundiales

El encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental de Buenos Aires este sábado a las 19.30 hora local (22.30 GMT) con arbitraje de Nicolás Ramírez.

El 'Millonario' llegó a este duelo tras haber eliminado el miércoles en cuartos de final a Gimnasia y Esgrima por un contundente 2-0, con tantos de su goleador, Sebastián Driussi, y del zaguero Lucas Martínez Quarta.

En cuartos de final chocó ante San Lorenzo, en un duelo muy disputado que igualó 2-2 en el último minuto de la prórroga gracias a un tanto del colombiano 'Juanfer' Quintero y que luego definió en los penaltis gracias al gran desempeño de su joven portero, Santiago Beltrán.

Pese a no haber mostrado un gran nivel, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet ha logrado hilvanar una serie de buenos resultados que lo mantuvieron en la pelea en el Apertura y lo dejaron como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Además del aporte de Beltrán, Martínez Quarta y Driussi, River se ha apoyado en la sociedad que componen Anibal Moreno y Fausto Vera en el centro del campo, en las apariciones de Quintero y del ecuatoriano Kendry Páez, y en el aporte de los mundialistas Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los laterales.

Los otros dos integrantes del plantel campeón en Catar 2022 son Germán Pezzella y Franco Armani, que han quedado más relegados en el equipo millonario.

Del otro lado, Rosario Central llega sacudido por la polémica definición del duelo de cuartos de final ante Racing Club, que incluyó duras criticas al arbitraje por parte del presidente de la 'Academia', Diego Milito, y una fuerte respuesta de Di María.

El conjunto rosarino, que jugó durante varios minutos con dos hombres más, se impuso por 2-1 en la prórroga gracias a un tanto del delantero Enzo Copetti a pocos del final.

Los dirigidos por Jorge Almirón venían de dejar en el camino en octavos de final a Independiente, tras haber culminado en la cuarta ubicación de la Zona B de la fase clasficatoria.

Con seis goles y cinco asistencias en 17 partidos, Di María es la figura absoluta del 'Canalla', que cuenta también con un importante aporte goleador de Copetti y Alejo Véliz, y un rol clave en la creación de juego del chileno Vicente Pizarro y del colombiano Jáminton Campaz, ausente de los últimos partidos por lesión.

En el plano internacional, Central viene un gran presente y se ubica como líder del Grupo H de la Libertadores, tras tres triunfos y un empate en sus primeros cuatro encuentros, en los que no recibió goles.

El ganador del choque entre River y Rosario Central chocará el próximo domingo 24 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante el vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano, que se enfrentarán este domingo en el estadio Diego Armando Maradona de la capital argentina.