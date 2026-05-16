Cristiano Ronaldo se queda sin corona en Asia y estira su sequía en Al-Nassr

La maldición árabe de Cristiano Ronaldo sumó un nuevo y doloroso capítulo. En su propio estadio, el Al-Awwal Park, y ante su gente, el Al-Nassr consumó un rotundo fracaso al perder la final de la AFC Champions League Two por la mínima diferencia ante el Gamba Osaka de Japón.

El resultado cala hondo en el astro portugués, quien vio cómo se le escapaba la oportunidad más clara de levantar su primer título oficial en Medio Oriente, extendiendo una racha negativa que ya arrastra media década sin festejos colectivos con clubes.

Un mazazo inesperado en el peor momento

El equipo dirigido por Jorge Jesus —quien cuenta en su plantel con estrellas de la talla de Sadio Mané, João Félix, Kingsley Coman y Marcelo Brozović— llegaba a la cita cumbre con el cartel de súper favorito. Su campaña en el torneo secundario de la Confederación Asiática venía siendo perfecta, arribando a la definición de forma invicta, como el equipo más goleador con 33 tantos y el menos vencido con apenas 3 goles en contra.

Sin embargo, el fútbol no sabe de lógicas. A la media hora de juego, Deniz Hümmet silenció el estadio al anotar el único gol para los japoneses. A partir de ahí, el Al-Nassr monopolizó la posesión, pero chocó contra un auténtico muro defensivo. Desconectado y frustrado por la falta de juego, Cristiano Ronaldo recién pudo patear al arco a los 86 minutos mediante un cabezazo que se fue desviado. No hubo milagro.

Gamba Osaka le gana 1-0 a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en la FINAL de la Champions League Two de Asia. 🇯🇵🏆‼️ pic.twitter.com/DbuFK8unCK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 16, 2026

La dura realidad de CR7 en Arabia Saudita

Desde la millonaria llegada del “Bicho” al fútbol saudí, el Al-Nassr ya ha disputado 13 campeonatos sin poder consagrarse en ninguno. El balance con el luso en cancha empieza a ser esquivo para las altas expectativas de la institución, acumulando dos finales perdidas y dos subcampeonatos en la liga local.

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A sus 41 años, y con la mente puesta en su sexto Mundial, el palmarés histórico de Cristiano se mantiene congelado en 33 trofeos repartidos entre Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y la selección de Portugal. Su última vuelta olímpica en clubes fue en 2021 con la Coppa Italia, mientras que su festejo más reciente a nivel global fue la UEFA Nations League 2025 con su selección.

Cristiano Ronaldo looks devastated at full time after Al Nassr’s 1-0 defeat to Gamba Osaka in the AFC Champions League Two final 💔 pic.twitter.com/nEwg14LpEb — FOOTBALL WORLD (@fbworld23) May 16, 2026

El contraste: Goles estelares vs. Vitrinas vacías

Lo paradójico de la situación es que el rendimiento individual de Cristiano está lejos de ser el problema. En suelo árabe, el atacante registra una efectividad brutal con 127 goles y 23 asistencias en 146 partidos. Sin embargo, la falta de títulos colectivos reaviva la inevitable comparación con Lionel Messi, quien en la carrera histórica de palmarés le saca una ventaja considerable con 47 títulos en su vitrina.

En el plano puramente estadístico, el portugués se mantiene arriba en la tabla histórica de artilleros mundiales con 971 goles y 261 pases de gol en 1.321 partidos. Por su parte, Messi acumula 909 conversiones y 411 asistencias en 1.153 presentaciones. El acumulado final ubica al astro argentino con un promedio mayor respecto a las contribuciones directas que terminaron en gol por encuentro disputado. Para Cristiano Ronaldo, los récords individuales siguen cayendo, pero la gloria colectiva en Asia se ha transformado en un verdadero oasis inalcanzable.