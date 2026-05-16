Duelo de paraguayos en la final de Guatemala

Municipal y Xelajú fueron los más regulares del campeonato y no solo están en la gran final de la Liga Nacional de Fútbol, sino que lograron su clasificación a la próxima Copa Centroamericana. El partido de ida arrancará a las 21:00, de Paraguay.

Lea más: Atlético Madrid brinda tributo a Griezmann

Erik López, de 24 años, surgido en la cantera de Olimpia, lleva tres goles en 13 partidos con el Municipal. El experimentado zaguero Manuel Romero Galeano (33), plenamente identificado con el General Caballero de Juan León Mallorquín, totaliza 54 presentaciones y cuatro conversiones con los Superchivos de Xelajú, desde el 2025.

Durante los últimos diez enfrentamientos directos entre ambos, Municipal, uno de los clubes más populares de Guatemala, tiene la ventaja con cinco victorias, cuatro empates y apenas una derrota.

Esta es la segunda vez consecutiva que Acevedo lleva a Municipal a una final, aunque en el torneo anterior perdió el título frente a Antigua GFC, dirigido por el argentino Mauricio Tapia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Municipal, que a lo largo de la historia ha ganado 32 títulos de liga, será el anfitrión este sábado en la capital guatemalteca en el partido de ida del Clausura de 2026 ante un Xelajú ansioso de conquistar su “octava luna”.

Los de Hernández cerrarán en casa, el estadio Mario Camposeco de la ciudad de Quetzaltenango, a unos 200 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala, el 23 de mayo. Municipal, que terminó como líder del campeonato, dejó en el camino en la semifinal al Comunicaciones, al que dirige el chileno Ronald González.

Por su parte, el Xelajú eliminó a Mixco, que por su hazaña en el campeonato -tercer puesto-, también se clasificó a la Copa Centroamericana. Los dos técnicos que se enfrentarán en la final del Clausura 2026, el nicaragüense Mario Acevedo y el mexicano Roberto Hernández, ya han sido campeones en Guatemala, pero con otros clubes.

El mexicano logró el título con el equipo de Malacateco en el Apertura 2021 y el nicaragüense hizo lo propio al frente de Santa Lucía Cotzumalguapa en el Clausura de ese mismo año. Ambos vencieron en la final al Comunicaciones. EFE