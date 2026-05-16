Manchester City derrotó a Chelsea en la final y es campeón de la FA Cup

Manchester City es campeón de la FA Cup 2025-2026. Los Ciudadanos, en el día que Pep Guardiola confirmó que continuará la próxima temporada, vencieron a Chelsea en la final y conquistaron el segundo certamen más importante del fútbol inglés. El ghanés Antoine Semenyo, a los 71 minutos, anotó el único gol del triunfo 1-0 en el mítico Wembley.

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Semenyo convirtió el tanto de la consagración con una definición de taco: el ex AFC Bournemouth, que arrancó de titular, fue asisto desde la derecha del ataque con un pase del noruego Erling Haaland. El nacido en Londres de 26 años, que reforzó el plantel de Guardiola en enero de 2026, anotó por décima vez con la camiseta de los Citizens.

El golazo de taco de Antoine Semenyo

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Antoine Semenyo with a sensational flick to light up this #EmiratesFACup Final and give @ManCity the breakthrough 🤯



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El City sumó el segundo título de la temporada después de superar por 2-0 al Arsenal en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Los dirigidos por Pep buscarán el triplete con la Premier League, en la que marchan segundo a falta de dos jornadas. Los de Manchester suman 77 puntos y están a 2 unidades de los Gunners, líderes con 79.

Manchester City: octavo título de FA Cup

Manchester City ganó la FA Cup por octava vez, igualando a Chelsea, Liverpool y Tottenham, con 8 cada uno. Los Ciudadanos quedaron a 6 del Arsenal, el máximo ganador con 14 y, a 5 del tradicional rival, Manchester United, segundo con 13. Por su parte, es la tercera coronación en la era Pep Guardiola, quien había logrado las ediciones 2018-2019 y 2022-2023.

El resumen de la coronación de Manchester City