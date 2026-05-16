Pep Guardiola confirmó que continuará en el Manchester City

Pep Guardiola confirmó en una entrevista a BBC Sports que seguirá en el Manchester City la próxima temporada. “Tengo contrato”, respondió el entrenador español, que había renovado hasta 2026-2027. De esta forma, el DT aseguró que permanecerá en los Ciudadanos por un año más. El anuncio fue revelado antes de la final de la FA Cup contra Chelsea (en juego por ESPN).

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En la víspera del partido contra los Blues, Guardiola había respondido a una consultado sobre su futuro en el club. “¿Mi última visita a Wembley? Nunca, nunca... Tengo un año más de contrato”, había manifestado en la conferencia previa. El curso 2025-2026 es el décimo de entrenador con el club inglés, en el que registra 19 títulos (aún pelea por la Premier y la FA Cup).

Pep Guardiola llegó a Manchester City en la temporada 2016-2017. Desde entonces, conquistó 6 Premier League (actualmente pelea por el séptimo), 2 FA Cup (juega la final vs. Chelsea por el tercer titulo), 5 Copa de la Liga de Inglaterra, 3 Community Shield, 1 Liga de Campeones (Estambul 2023), 1 Supercopa de Europa (2023) y 1 Mundial de Clubes (2023).

Guardiola continúa en Manchester City