Xabi Alonso sería el próximo entrenador del Chelsea

Los Blues del Chelsea destituyeron al italiano Enzo Maresca a principios de enero y luego al inglés Liam Rosenior en abril, y recurrieron en ambas ocasiones a Calum McFarlane para que se hiciera cargo de forma interina.

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El exentrenador del equipo Sub 21 dirigirá al equipo del oeste de Londres hasta final de temporada, antes de ceder el relevo.

Xabi Alonso (44 años), por su parte, lleva sin equipo desde que fue despedido del Real Madrid en enero, ocho meses después de su llegada al gigante español.

Según la prensa, el Chelsea podría oficializar en las próximas horas el fichaje del antiguo centrocampista vasco hasta 2030.

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Esta publicación se produce después de la final de la Copa de Inglaterra perdida por 1-0 ante el Manchester City, este sábado, y antes de los dos últimos partidos de la temporada en la Premier League. Xabi Alonso llevó al Bayer Leverkusen a su primer título de la Bundesliga, sin perder un solo partido, durante la temporada 2023-2024, y conquistando además la Copa de Alemania. En el verano de 2025 tomó las riendas del Real Madrid.

Ahora estaría a punto de convertirse en el sexto entrenador permanente desde que el Chelsea pasó a estar bajo el paraguas del grupo estadounidense BlueCo, en mayo de 2022, tras Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Maresca y Rosenior.

El Chelsea ocupa la novena posición en la tabla de la Premier League y es poco probable que se clasifique para competiciones europeas la próxima temporada, con solo dos partidos restantes en esta campaña. AFP