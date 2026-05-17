El Estrasburgo firma una remontada épica con tres asistencias de Julio Enciso

Una tarde de locura total en el Stade Meinau

Racing de Estrasburgo y Mónaco protagonizaron un partido electrizante este domingo, en el Stade Meinau, por la fecha 34, la última de la Ligue 1 de Francia. El elenco de Alsacia contó desde el vamos con el paraguayo Julio Enciso, quien se cargó el equipo al hombro cuando el panorama lucía completamente oscuro.

De hecho, el jugador formado en la cantera de Libertad asistió a Martial Godo para el 1-1 transitorio, en un partido que se complicó tanto que su equipo llegó a estar tres goles abajo, porque el equipo del Principado llegó a estar 4-1 en el marcador. Cuando todo parecía liquidado, emergió la mejor versión del atacante guaraní para liderar una reacción de los anfitriones

El recital de asistencias de la “Joya”

En una gran reacción la “Joya” habilitó al belga Diego Moreira para el segundo descuento (2-4) hasta que, en otra inspiración individual, le sirvió el balón al sueco Sebastian Nanasi para un increíble 4-4 que hizo estallar el estadio. La obra de arte la completó nuevamente el marfieleño Martial Godo a 9 minutos del final, firmando el 5-4 de la espectacular remontada.

El oriundo de Caaguazú cerró así su primera temporada en el fútbol francés con el Racing de Estrasburgo, registrando 42 apariciones totales en las que logró conseguir 12 goles y 9 asistencias. Específicamente, en la Ligue 1 de Francia logró cosechar 3 tantos y 6 asistencias en 27 partidos, en la UEFA Conference League logró registrar 3 anotaciones y tres asistencias en 10 juegos, mientras que en la Coupe de France consiguió 6 tantos en apenas cinco compromisos.

Próxima parada de la “Joya”: Los preparativos para el Mundial 2026

Con este resultado, Racing quedó en la octava plaza con 53 puntos en su haber, sin poder acceder a los puestos de competencias europeas. A pesar de quedarse en la orilla internacional, el balance de la temporada es sumamente positivo para el jugador.

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Ahora la “Joya” ya pone el foco en el Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026, en el que está llamado a ser la principal figura ofensiva de la selección paraguaya liderada por Gustavo Alfaro, donde los aficionados albirrojos esperan que replique el nivel superlativo mostrado en el fútbol galo.