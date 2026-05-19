Gustavo Florentín dirigirá a Oriente Petrolero

Los malos resultados al mando del colombiano David González obligaron a la dirigencia de Oriente Petrolero al cambio de timón. El elegido es Gustavo Atilano Florentín, de 47 años, quien tendrá la misión de enderezar el rumbo de su equipo, que marcha en el séptimo puesto en el torneo local y sin calendario internacional.

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Para el deportista de Paraguarí, esta será su sexta salida al exterior como técnico, después de trabajar en The Strongest (2021), Sport Recife (2021/2022), Deportivo Pasto (2024), Águilas Doradas (2025) y Jaguares de Córdoba (2026). Estos tres últimos clubes son de Colombia.

El próximo domingo, Oriente Petrolero, uno de los grandes del fútbol boliviano y de Santa Cruz de la Sierra, se presentará en Cochabamba para medir fuerzas con el Aurora, a las 20:30, por la novena ronda.