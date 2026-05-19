Julio Enciso y un récord histórico con el Estrasburgo de cara al Mundial

Julio Enciso arribará a la Copa del Mundo 2026 en un momento de plena vigencia futbolística, respaldado por una campaña de alto rendimiento individual en las filas del Racing de Estrasburgo. El futbolista paraguayo ratificó su gran presente en la última jornada de la Ligue 1 de Francia, donde se erigió como la figura descollante al aportar tres asistencias en el triunfo por 5-4 frente al AS Mónaco.

El desempeño del delantero, además de asegurar los tres puntos en un encuentro de alta producción goleadora, le sirvió para inscribir el nombre del compatriota en los registros históricos de la institución de Alsacia al convertirse en el único jugador del club en lograr un triplete de pases gol en un mismo partido del torneo local.

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La trascendencia de este registro fue destacada de manera oficial por el propio Estrasburgo a través de sus plataformas de comunicación, donde se subrayó la vigencia de la marca conseguida por el futbolista guaraní: “Julio Enciso se ha convertido en el primer jugador del Racing en entregar un triplete de asistencias en la Ligue1 de Francia desde que Opta analiza la competición (2006/07)”.

Julio Enciso est devenu le premier joueur du Racing à délivrer un triplé d’assists en @Ligue1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07) 📊



▸ #RCSAASM pic.twitter.com/ahdh3fRV2u — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 18, 2026

Este registro individual denota un evidente proceso de maduración en la carrera del futbolista originario de Caaguazú. En sus etapas previas, las condiciones técnicas de Enciso solían verse opacadas por cuestionamientos relativos a un excesivo individualismo en la resolución de las jugadas y a la falta de temporización para descargar el balón en beneficio de las transiciones ofensivas.

La actualidad en el fútbol europeo muestra a un jugador con mayor lectura táctica, mejor habilidad en la toma de decisiones y capacidad de asociación, virtudes que optimizan el rendimiento individual y por ende colectivo de su equipo. Con este salto de calidad en su juego, el ofensivo se perfila como una de las piezas fundamentales de la Selección Paraguaya para afrontar el desafío ecuménico.