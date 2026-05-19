Julio Enciso llega encendido para comandar a la Albirroja en el Mundial

Julio Enciso ya está en suelo guaraní y el chip mundialista está más que activado. El oriundo de Caaguazú aterrizó esta mañana al país con el cartel de líder absoluto de la ofensiva de la Albirroja para el Mundial 2026, respaldado por una temporada consagratoria en el Racing de Estrasburgo.

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Una remontada histórica con sello paraguayo

En un partido de locos, el Estrasburgo caía por tres goles, pero apareció la magia del compatriota. La “Joya” Enciso se vistió de asistidor y firmó un hat-trick de pases gol para la épica remontada por 5-4 ante el AS Mónaco. Esta actuación descomunal no pasó desapercibida para el Big Data del fútbol. Según el portal especializado Sofascore, Enciso recibió una calificación estelar de 8.9 por su partido.

🔥 Últimos fines de semana antes del Mundial: estos son los hispanoamericanos más destacados.



🇵🇾 Julio Enciso [8.9] - Top 5 ligas europeas pic.twitter.com/H8S8zCQlNn — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) May 18, 2026

Con esta nota, el paraguayo se coronó como el futbolista hispanoamericano más determinante del fin de semana en las cinco grandes ligas de Europa. La ‘Joya’ superó con creces en el ranking a figuras consagradas de la talla del delantero argentino Paulo Dybala del AS Roma, el mediocampista argentino Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen, entre otras figuras.

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Los números de la ‘Joya’ en la temporada: El canterano de Libertad cerró su brillante campaña europea con 9 asistencias totales, repartiendo 6 pases gol en la Ligue 1 y 3 en la UEFA Conference League. En materia goleadora, el atacante estuvo letal y alcanzó una docena de anotaciones, distribuidas en 3 por la Ligue 1, 3 en la UEFA Conference League y 6 gritos sagrados en la Coupe de France.

Tras su arribo a territorio paraguayo, el delantero en unis días más se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico de la Selección de Paraguay liderada por el argentino Gustavo Alfaro. Con el talento intacto, la confianza por las nubes y el ritmo europeo en las piernas, la “joya” es la gran esperanza de todo un país que sueña en grande en esta su vuelta a la Copa del Mundo, tras 16 años de ausencia.