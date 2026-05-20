20 de mayo de 2026 a la - 19:55

Aston Villa conquista por primera vez una copa de Europa: historial de todos los campeones

GEORGI LICOVSKI

El Aston Villa escribió una de las páginas más importantes de su historia al conquistar por primera vez la Europa League, tras derrotar 3-0 al Friburgo en la final disputada en Estambul. Vea el palmares del certamen internacional.

Por David Rolón

El equipo de Birmingham, que se impuso por 3-0 al Friburgo en la final de Estambul, aumentó a cinco los títulos ganados por Inglaterra desde el cambio de denominación de Copa de la UEFA a Liga Europa, todavía lejos de España, que ha conquistado nueve (cinco del Sevilla, tres del Atlético de Madrid y uno del Villarreal).

Si se contabilizan también la Copa de la UEFA y la Copa de Ferias, sus precedentes, los conjuntos ingleses ocupan la segunda plaza por países en el palmarés, con once, todavía a tres de distancia de los clubes españoles.

El Aston Villa toma el relevo como campeón al Tottenham, que venció la pasada campaña por 1-0 al Manchester United en la final.

Historial

Todos los campeones

TemporadaCampeónSubcampeónResultado

2025/26

Aston Villa (ING)

Friburgo (ALE)

3-0

2024/25

Tottenham (ING)

Manchester United (ING)

1-0

2023/24

Atalanta (ITA)

Bayer Leverkusen (ALE)

3-0

2022/23

Sevilla (ESP)

Roma (ITA)

1-1 (P)

2021/22

Eintracht Frankfurt (ALE)

Rangers (ESC)

1-1 (P)

2020/21

Villarreal (ESP)

Manchester United (ING)

1-1 (P)

2019/20

Sevilla (ESP)

Inter (ITA)

3-2

2018/19

Chelsea (ING)

Arsenal (ING)

4-1

2017/18

Atlético de Madrid (ESP)

Olympique Marsella (FRA)

3-0

2016/17

Manchester United (ING)

Ajax (HOL)

2-0

2015/16

Sevilla (ESP)

Liverpool (ING)

3-1

2014/15

Sevilla (ESP)

Dnipro (UCR)

3-2

2013/14

Sevilla (ESP)

Benfica (POR)

0-0 (P)

2012/13

Chelsea (ING)

Benfica (POR)

2-1

2011/12

Atlético de Madrid (ESP)

Athletic Bilbao (ESP)

3-0

2010/11

Porto (POR)

Sporting Braga (POR)

1-0

2009/10

Atlético de Madrid (ESP)

Fulham (ING)

2-1 (Prórroga)

Copa UEFA

TemporadaCampeónSubcampeónResultado

2008/09

Shakhtar Donetsk (UCR)

Werder Bremen (ALE)

2-1 (Prórroga)

2007/08

Zenit (RUS)

Rangers (ESC)

2-0

2006/07

Sevilla (ESP)

Espanyol (ESP)

2-2 (P)

2005/06

Sevilla (ESP)

Middlesbrough (ING)

4-0

2004/05

CSKA Moscú (RUS)

Sporting Lisboa (POR)

3-1

2003/04

Valencia (ESP)

Olympique Marsella (FRA)

2-0

2002/03

Porto (POR)

Celtic (ESC)

3-2

2001/02

Feyenoord (HOL)

Borussia Dortmund (ALE)

3-2

2000/01

Liverpool (ING)

Alavés (ESP)

5-4 (Gol de oro)

1999/00

Galatasaray (TUR)

Arsenal (ING)

0-0 (P)

1998/99

Parma (ITA)

Olympique Marsella (FRA)

3-0

1997/98

Inter de Milán (ITA)

Lazio (ITA)

3-0

1996/97

Schalke 04 (ALE)

Inter de Milán (ITA)

1-0, 0-1 (P)

1995/96

Bayern Múnich (ALE)

Girondins Burdeos (FRA)

2-0, 3-1

1994/95

Parma (ITA)

Juventus (ITA)

1-0, 1-1

1993/94

Inter de Milán (ITA)

Salzburgo (AUT)

1-0, 1-0

1992/93

Juventus (ITA)

Borussia Dortmund (ALE)

3-1, 3-0

1991/92

Ajax (HOL)

Torino (ITA)

2-2, 0-0

1990/91

Inter de Milán (ITA)

Roma (ITA)

2-0, 0-1

1989/90

Juventus (ITA)

Fiorentina (ITA)

3-1, 0-0

1988/89

Napoli (ITA)

Stuttgart (ALE)

2-1, 3-3

1987/88

Bayer Leverkusen (ALE)

Espanyol (ESP)

0-3, 3-0 (P)

1986/87

Goteborg (SUE)

Dundee United (ESC)

1-0, 1-1

1985/86

Real Madrid (ESP)

Colonia (ALE)

5-1, 0-2

1984/85

Real Madrid (ESP)

Videoton (HUN)

3-0, 0-1

1983/84

Tottenham (ING)

Anderlecht (BEL)

1-1, 2-1

1982/83

Anderlecht (BEL)

Benfica (POR)

1-0, 1-1

1981/82

Goteborg (SUE)

Hamburgo (ALE)

1-0, 3-0

1980/81

Ipswich Town (ING)

AZ 67 (HOL)

3-0, 2-4

1979/80

Eintracht Frankfurt (ALE)

Borussia Mönchengladbach (ALE)

2-3, 1-0

1978/79

Borussia Mönchengladbach (ALE)

Estrella Roja (YUG)

1-1, 1-0

1977/78

PSV Eindhoven (HOL)

Bastia (FRA)

0-0, 3-0

1976/77

Juventus (ITA)

Athletic Bilbao (ESP)

1-0, 1-2

1975/76

Liverpool (ING)

Brujas (BEL)

3-2, 1-1

1974/75

Borussia Mönchengladbach (ALE)

Twente (HOL)

0-0, 5-1

1973/74

Feyenoord (HOL)

Tottenham (ING)

2-2, 2-0

1972/73

Liverpool (ING)

Borussia Mönchengladbach (ALE)

3-0, 0-2

1971/72

Tottenham (ING)

Wolverhampton (ING)

2-1, 1-1

Copa de Ferias

AñoCampeónSubcampeónResultado

1971

Leeds United (ING)

Juventus (ITA)

2-2, 1-1

1970

Arsenal (ING)

Anderlecht (BEL)

1-3, 3-0

1969

Newcastle (ING)

Ujpest Dozsa (HUN)

3-0, 3-2

1968

Leeds United (ING)

Ferencváros (HUN)

1-0, 0-0

1967

Dinamo Zagreb (YUG)

Leeds United (ING)

2-0, 0-0

1966

Barcelona (ESP)

Zaragoza (ESP)

0-1, 4-2

1965

Ferencváros (HUN)

Juventus (ITA)

1-0

1964

Zaragoza (ESP)

Valencia (ESP)

2-1

1963

Valencia (ESP)

Dinamo Zagreb (YUG)

2-0, 2-1

1962

Valencia (ESP)

Barcelona (ESP)

6-2, 1-1

1961

Roma (ITA)

Birmingham (ING)

2-0, 2-2

1960

Barcelona (ESP)

Birmingham (ING)

1-1, 4-1

1958

Barcelona (ESP)

Selección de Londres

2-2, 6-0