Aston Villa conquista por primera vez una copa de Europa: historial de todos los campeones

El equipo de Birmingham, que se impuso por 3-0 al Friburgo en la final de Estambul, aumentó a cinco los títulos ganados por Inglaterra desde el cambio de denominación de Copa de la UEFA a Liga Europa, todavía lejos de España, que ha conquistado nueve (cinco del Sevilla, tres del Atlético de Madrid y uno del Villarreal).
Si se contabilizan también la Copa de la UEFA y la Copa de Ferias, sus precedentes, los conjuntos ingleses ocupan la segunda plaza por países en el palmarés, con once, todavía a tres de distancia de los clubes españoles.
El Aston Villa toma el relevo como campeón al Tottenham, que venció la pasada campaña por 1-0 al Manchester United en la final.
Historial
Todos los campeones
|Temporada
|Campeón
|Subcampeón
|Resultado
2025/26
Aston Villa (ING)
Friburgo (ALE)
3-0
2024/25
Tottenham (ING)
Manchester United (ING)
1-0
2023/24
Atalanta (ITA)
Bayer Leverkusen (ALE)
3-0
2022/23
Sevilla (ESP)
Roma (ITA)
1-1 (P)
2021/22
Eintracht Frankfurt (ALE)
Rangers (ESC)
1-1 (P)
2020/21
Villarreal (ESP)
Manchester United (ING)
1-1 (P)
2019/20
Sevilla (ESP)
Inter (ITA)
3-2
2018/19
Chelsea (ING)
Arsenal (ING)
4-1
2017/18
Atlético de Madrid (ESP)
Olympique Marsella (FRA)
3-0
2016/17
Manchester United (ING)
Ajax (HOL)
2-0
2015/16
Sevilla (ESP)
Liverpool (ING)
3-1
2014/15
Sevilla (ESP)
Dnipro (UCR)
3-2
2013/14
Sevilla (ESP)
Benfica (POR)
0-0 (P)
2012/13
Chelsea (ING)
Benfica (POR)
2-1
2011/12
Atlético de Madrid (ESP)
Athletic Bilbao (ESP)
3-0
2010/11
Porto (POR)
Sporting Braga (POR)
1-0
2009/10
Atlético de Madrid (ESP)
Fulham (ING)
2-1 (Prórroga)
Copa UEFA
|Temporada
|Campeón
|Subcampeón
|Resultado
2008/09
Shakhtar Donetsk (UCR)
Werder Bremen (ALE)
2-1 (Prórroga)
2007/08
Zenit (RUS)
Rangers (ESC)
2-0
2006/07
Sevilla (ESP)
Espanyol (ESP)
2-2 (P)
2005/06
Sevilla (ESP)
Middlesbrough (ING)
4-0
2004/05
CSKA Moscú (RUS)
Sporting Lisboa (POR)
3-1
2003/04
Valencia (ESP)
Olympique Marsella (FRA)
2-0
2002/03
Porto (POR)
Celtic (ESC)
3-2
2001/02
Feyenoord (HOL)
Borussia Dortmund (ALE)
3-2
2000/01
Liverpool (ING)
Alavés (ESP)
5-4 (Gol de oro)
1999/00
Galatasaray (TUR)
Arsenal (ING)
0-0 (P)
1998/99
Parma (ITA)
Olympique Marsella (FRA)
3-0
1997/98
Inter de Milán (ITA)
Lazio (ITA)
3-0
1996/97
Schalke 04 (ALE)
Inter de Milán (ITA)
1-0, 0-1 (P)
1995/96
Bayern Múnich (ALE)
Girondins Burdeos (FRA)
2-0, 3-1
1994/95
Parma (ITA)
Juventus (ITA)
1-0, 1-1
1993/94
Inter de Milán (ITA)
Salzburgo (AUT)
1-0, 1-0
1992/93
Juventus (ITA)
Borussia Dortmund (ALE)
3-1, 3-0
1991/92
Ajax (HOL)
Torino (ITA)
2-2, 0-0
1990/91
Inter de Milán (ITA)
Roma (ITA)
2-0, 0-1
1989/90
Juventus (ITA)
Fiorentina (ITA)
3-1, 0-0
1988/89
Napoli (ITA)
Stuttgart (ALE)
2-1, 3-3
1987/88
Bayer Leverkusen (ALE)
Espanyol (ESP)
0-3, 3-0 (P)
1986/87
Goteborg (SUE)
Dundee United (ESC)
1-0, 1-1
1985/86
Real Madrid (ESP)
Colonia (ALE)
5-1, 0-2
1984/85
Real Madrid (ESP)
Videoton (HUN)
3-0, 0-1
1983/84
Tottenham (ING)
Anderlecht (BEL)
1-1, 2-1
1982/83
Anderlecht (BEL)
Benfica (POR)
1-0, 1-1
1981/82
Goteborg (SUE)
Hamburgo (ALE)
1-0, 3-0
1980/81
Ipswich Town (ING)
AZ 67 (HOL)
3-0, 2-4
1979/80
Eintracht Frankfurt (ALE)
Borussia Mönchengladbach (ALE)
2-3, 1-0
1978/79
Borussia Mönchengladbach (ALE)
Estrella Roja (YUG)
1-1, 1-0
1977/78
PSV Eindhoven (HOL)
Bastia (FRA)
0-0, 3-0
1976/77
Juventus (ITA)
Athletic Bilbao (ESP)
1-0, 1-2
1975/76
Liverpool (ING)
Brujas (BEL)
3-2, 1-1
1974/75
Borussia Mönchengladbach (ALE)
Twente (HOL)
0-0, 5-1
1973/74
Feyenoord (HOL)
Tottenham (ING)
2-2, 2-0
1972/73
Liverpool (ING)
Borussia Mönchengladbach (ALE)
3-0, 0-2
1971/72
Tottenham (ING)
Wolverhampton (ING)
2-1, 1-1
Copa de Ferias
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|Resultado
1971
Leeds United (ING)
Juventus (ITA)
2-2, 1-1
1970
Arsenal (ING)
Anderlecht (BEL)
1-3, 3-0
1969
Newcastle (ING)
Ujpest Dozsa (HUN)
3-0, 3-2
1968
Leeds United (ING)
Ferencváros (HUN)
1-0, 0-0
1967
Dinamo Zagreb (YUG)
Leeds United (ING)
2-0, 0-0
1966
Barcelona (ESP)
Zaragoza (ESP)
0-1, 4-2
1965
Ferencváros (HUN)
Juventus (ITA)
1-0
1964
Zaragoza (ESP)
Valencia (ESP)
2-1
1963
Valencia (ESP)
Dinamo Zagreb (YUG)
2-0, 2-1
1962
Valencia (ESP)
Barcelona (ESP)
6-2, 1-1
1961
Roma (ITA)
Birmingham (ING)
2-0, 2-2
1960
Barcelona (ESP)
Birmingham (ING)
1-1, 4-1
1958
Barcelona (ESP)
Selección de Londres
2-2, 6-0