Marta vuelve a la selección de Brasil para amistosos ante Estados Unidos

“La Reina” Marta Viera da Silva reaparece en un llamado del seleccionador brasileño, Arthur Elías, en su primera citación desde la Copa América 2025, disputada en Ecuador y ganada por la Canarinha.

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Brasil, que nunca ha podido alzar la Copa del Mundo femenina, en contraste con su colección de cinco títulos masculinos, enfrentará a Estados Unidos el 6 de junio en São Paulo y tres días después en Fortaleza.

Jugadora del Orlando Pride en la NWSL estadounidense, Marta fue elegida como la mejor futbolista de la pasada Copa América. “Cuento con ella”, pero “si llega (al Mundial) ni ella lo sabe, ni yo, solo el tiempo lo dirá”, dijo Arthur Elías en una reciente entrevista con la AFP.

Alternó titularidad y suplencia en el torneo continental, pero marcó diferencias, demostrando su vigencia.

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En la final entre Brasil y Colombia, por ejemplo, Marta entró al campo en el minuto 82 y anotó dos goles, el primero para forzar la prórroga in extremis y el segundo para enviar la definición a tanda de penaltis con un empate 4-4. Desde los doce pasos, la Verdeamarela se impuso 5-4. Jugó seis partidos en el evento, la mitad empezando en el banquillo, con promedio de 49 minutos por presentación, suficiente para firmar tres goles y tres asistencias.

Si la futbolista nacida en Dos Riachos, Alagoas (nordeste de Brasil), juega el Mundial, sería su séptima participación tras haber competido en las ediciones de 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, con un récord de 17 goles anotados.