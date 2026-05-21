Escultura de 'Pelé' es inaugurada en Guadalajara, frente a Estadio donde jugó el Mundial

La figura muestra el rostro del tres veces campeón mundial en una plazoleta construida al lado del Jalisco, donde el 'Rey Pelé' jugó los partidos de la fase eliminatoria, los cuartos de final y la semifinal del Mundial de 1970 en el que Brasil se coronó campeón.

El artista mexicano Alejandro Velasco explicó que la escultura tiene una altura de casi 10 metros junto con la base que simula la silueta de la Copa 'Jules Rimet', con la cual se quedó Brasil al ganar un Mundial por tercera ocasión.

Consideró que la pieza será un legado cultural que recordará el paso del astro del fútbol fallecido en 2022 y el fuerte vínculo que la selección de Brasil creó con la ciudad de Guadalajara.

"Hicimos un estudio del tamaño, de acuerdo con la plaza y para que pudiera ser una escultura con verdadero peso cultural para todos los jaliscienses", dijo.

La obra fue llamada 'La Canarinha', apodo que identifica a la selección brasileña debido a que no se pudo utilizar el nombre del histórico futbolista por derechos de marca que pertenecen a NR Sports, empresa de la familia del jugador Neymar Jr.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que este espacio servirá para atraer a quienes habitan en Guadalajara pero también será un atractivo turístico para quienes vendrán a alguno de los cuatro partidos que serán disputados en el Estadio Guadalajara.

Pelé construyó un lazo deportivo y personal con Guadalajara que lo acogió junto a Brasil durante dos mundiales. 'El Rey' regresó en 1975 para un cuadrangular entre equipos locales invitado por su amigo Nei Blanco de Oliveira.

Luego, en 1976, el brasileño hizo una gira promocional con una marca de refrescos y se dio tiempo para visitar la ciudad, ofrecer clínicas de fútbol y convivir con sus seguidores.

La escultura de Pelé fue ubicada frente a la icónica Plaza Brasil que fue inaugurada en honor a la relación que ese país forjó en la ciudad y que tiene una pieza en bronce que representa a dos jugadores y un portero, además de una placa conmemorativa.