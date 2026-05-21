Independiente Rivadavia golea en Venezuela con un Álex Arce intratable

Con una exhibición de contundencia y jerarquía, Independiente Rivadavia pisó fuerte en Caracas. El conjunto argentino se impuso por 2-4 ante La Guaira en el Estadio Olímpico de la UCV, un resultado que no solo estira su invicto, sino que lo catapulta directamente a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder absoluto de su zona.

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Con este triunfo, la “Lepra” mira a todos desde arriba con 13 puntos de 15 posibles, mientras que el conjunto venezolano quedó hundido en el sótano con apenas 3 unidades, despidiéndose de la Libertadores y obligándose a pelear el consuelo del repechaje hacia la Copa Sudamericana.

El atacante paraguayo Álex Arce abrió el marcador tempranamente con un testazo implacable tras una gran asistencia del colombiano Sebastián Villa. Aunque el local reaccionó a los 28 minutos con un gol de Diego Osío —convalidado tras el suspenso del VAR—, la paridad duró poco. Villa, socio ideal de la noche, frotó la lámpara y puso el 1-2 para los mendocinos antes del descanso, en otra jugada que requirió el ojo de la tecnología. La primera mitad cerró con un trámite sumamente parejo en posesión y remates, pero la diferencia real estuvo en la tremenda efectividad de la ofensiva argentina.

En el complemento, el show del paraguayo continuó de manera implacable. Arce se despachó con dos goles más para sellar su triplete y sentenciar la historia. Con este hat-trick, el delantero se transformó en el máximo artillero en lo que va del torneo con 8 gritos, superando a su compatriota Carlos González Espínola, de Independiente del Valle, quien ostenta 6. Además, firmó una curiosa paternidad al anotarle por segunda vez un triplete a La Guaira en esta misma edición, emulando lo conseguido el pasado 30 de abril. Sobre el final, Juan Castellanos maquilló el resultado para los dirigidos por Héctor Bidoglio firmando el 2-4 definitivo, pero la fiesta ya era completamente mendocina.

A falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, la tabla arde para definir el segundo puesto de la zona. Mientras Independiente Rivadavia ya descansa en la cima con su boleto asegurado, Bolívar y Fluminense marchan igualados con 5 puntos y se jugarán la vida en la fecha final. La última jornada se disputará el próximo 27 de mayo, día en que Fluminense recibirá a La Guaira en Brasil, mientras que Bolívar buscará el milagro en la altura cuando reciba al ya clasificado y relajado equipo de Mendoza.

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Los mejores momentos del partido

Ficha técnica:

Deportivo La Guaira (2): Cristopher Varela; Diego Osío, Martín Gianoli (minuto 45, Juan Castellanos), Carlos Faya (minuto 58, Juan Perdomo), Luis Peña, Yackson Rivas (minuto 72, Manuel Sulbarán), Jorge Gutiérrez, Guillermo Ortiz, José Miguel Correa (minuto 59, Rommel Ibarra), Flabian Londoño, Rafael Arace (minuto 45, José Alí Meza). Entrenador: Héctor Pablo Bidoglio.

Independiente Rivadavia (4): Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Juan Manuel Elordi, Tomás Bottari (minuto 73, Kevin Vázquez), Álex Arce (minuto 85, Fabrizio Sartori Prieto), Matías Fernández, Gonzalo Ríos (minuto 73, Rodrigo Atencio), Luciano Gómez (minuto 73, Ezequiel Bonifacio), Sebastián Villa, José Florentín (minuto 79, Leonel Bucca), Sheyko Studer. Entrenador: Alfredo Berti.

Goles: 0-1, minuto 19: Álex Arce. 1-1, minuto 28: Diego Osío. 1-2, minuto 33: Sebastián Villa. 1-3, minuto 59: Álex Arce. 1-4, minuto 75: Álex Arce. 2-4, minuto 79: Juan Castellanos.

Árbitro: el paraguayo Mario Díaz amonestó a Yackson Rivas, Guillermo Ortiz y Juan Perdomo del Deportivo La Guaira; y a Luciano Gómez y José Florentín del Independiente Rivadavia.

Incidencias: partido por la quinta fecha del grupo C de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

Fuente: EFE